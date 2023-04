WhatsApp rilascia un gestore di contatti in-app: ecco a cosa serve e come si usa

WhatsApp vuole incrementare il tempo che si passa al suo interno, in modo da avere più utenti attivi, a tutto vantaggio degli investitori (anche) pubblicitari all’interno delle sue piattaforme: si spiega così lo sviluppo di un nuovo editor di testo per le immagini e di un nuovo modo per condividere gli aggiornamenti di stato senza interrompere quel che si stava facendo. Seguendo lo stesso principio, WhatsApp sta distribuendo pure un nuovo modo per aggiungere i contatti e modificare le informazioni di contatto direttamente in-app, senza dover uscire su app di terze parti.

Come noto, WhatsApp ha già una scorciatoia per l’aggiunta dei nuovi contatti che, però, se premuta, portava o all’app Contatti di Google, o all’app dei contatti nativa del proprio smartphone: ciò induceva l’utente ad abbandonare l’app di WhatsApp, con la conseguenza del deconcentrarsi e, potenzialmente, del dimenticare quel che si stava facendo poco prima su WhatsApp. Con le release beta 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 e 2.23.8.6, scaricabili anche da ApkMirror (archivio online dell applicazioni “apk” di Android) le cose sono cambiate.

In pratica alcuni beta tester di queste release hanno guadagnato una nuova funzione proprio relativa alla modifica o all’aggiunta dei contatti, potendolo fare direttamente dall’applicazione, senza uscire dalla stessa.

Ciò vale sia quando si deve aggiungere un nuovo contatto, quando si venga contattati su WhatsApp da uno sconosciuto e si voglia aggiungerlo successivamente ai propri contatti, sia quando semplicemente si voglia modificare le informazioni di contatto, magari correggendo quelle già presenti o aggiungendone di altre. Al momento, la novità in questione non è presente su tutti gli account, essendo stata rilasciata solo ad alcuni beta tester.

Per provare se si può già beneficiare del nuovo modo di gestire i contatti in-app basta portarsi nel selettore dei contatti e provare ad aggiungerne uno, nel caso compaia la nuova interfaccia riportata in copertina, nello screenshot illustrativo, allora il gioco è fatto e la novità e a propria disposizione per l’uso. Diversamente, occorrerà attendere perché altre attivazioni sono attese in futuro.