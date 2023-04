Dopo averlo permesso in beta, ora WhatsApp consente anche nella sua versione stabile di collegare allo stesso account sino a 2 smartphone: a darne notizia sono sia il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, attraverso un laconico post sul suo profilo ufficiale, che la piattaforma di messaggistica in verde, mediante un post invece eloquente pubblicato sul proprio blog ufficiale / istituzionale.

Partendo dalla “polpa” della novità, la funzione che da oggi è in rilascio per tutti e in modo stabile è quella che permette di collegare, a un dispositivo principale, sino a 4 device accessori o secondari con la differenza che, in passato, nessuno di questi 4 poteva essere uno smartphone mentre ora ciò è possibile: di conseguenza, sarà possibile associare lo stesso account a più smartphone, uno dei quali rimarrà principale, con la conseguenza che se tale device “radice” rimarrà a lungo inattivo (non vi si accederà per 14 giorni), l’account verrà disconnesso dai device “rami”.

Al di là della metafora in questione, va detto che comunque non vi sarà bisogno che il device principale sia online, per poter usare l’account sugli altri smartphone: inoltre, siccome anche gli altri smartphone si collegheranno in modo indipendente all’account, anche i messaggi e le chiamate che scambieremo con questi ultimi saranno soggette a crittografia end-to-end. Tale novità, dall’utilità del tutto evidente, sarà pratica anche dal punto di vista aziendale: infatti, chi ha anche l’account business in quanto gestisce una piccola impresa potrà passarlo a dei collaboratori, perché rispondano ai clienti dai loro device senza che si debba usare lo stesso device.

Per usare la funzione “multi-dispositivo” che permette di usare uno stesso account WhatsApp su 4 device secondari tra i quali, volendo, altri smartphone, basta seguire una semplice procedura.

Dal dispositivo primario, aperto WhatsApp, basta andare sui 3 puntini in alto a destra, se su Android, o in Impostazioni se su iOS e scegliere “Dispositivi collegati” e poi “Collega un dispositivo”. Giunti a questo punto, sul secondo smartphone, nel quale WhatsApp non deve essere già configurato, basta inquadrare il codice QR visualizzato dal primo. WhatsApp ha colto l’occasione per spiegare che sta lavorando a un’alternativa al riconoscimento del codice QR per collegare i device secondari: “sarà sufficiente inserire il numero di telefono su WhatsApp Web per ricevere un codice monouso da usare per collegare l’altro dispositivo“.