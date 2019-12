WhatsApp programma le attività con Any.do, Telegram innova con una beta

WhatsApp, secondo quanto comunicato da un partner, si appresta a consentire la programmazione delle attività utente via chatbot con linguaggio naturale, nel mentre la russa Telegram di Pavel Durov rilascia una beta decisamente spumeggiante.

Come noto, le ultime beta per Android stanno rendicontando del costante lavorio dei programmatori di Menlo Park per rilasciare, possibilmente entro fine anno, la dark mode, o modalità scura, su WhatsApp. Quest’ultima, però, nel frattempo ha già guadagnato un’ulteriore espansione quanto a funzionalità, grazie ad un nuovo accordo che, sottoscritto con l’app Any.do (promemoria, note, liste di cose da fare), è stato da quest’ultima annunciato.

Nello specifico, a seguito della nuova partnership, i possessori d’un account premium (2.99 al mese, con pagamento una tantum annuale) di Any.do potranno programmare le attività della propria giornata ricorrendo alle chat di WhatsApp: perché ciò accada, su browser per PC/Mac o sull’ultima versione dell’app per Android/i-OS, basterà attivare l’integrazione con WhatsApp (dalle impostazioni dell’app, o ricorrendo all’indirizzo web whatsapp.any.do).

A quel punto, si potranno fare delle richieste (es. ricordami di lavare l’auto nel weekend) ad un chatbot per WhatsApp, in grado di riconoscere anche quelle contenute nei messaggi inoltrati: ad ognuna di esse, l’AI del bot risponderà chiedendo se l’utente intenda, e quando, fissare un relativo promemoria (che arriverà all’utente in veste di notifica WhatsApp) e, a routine ultimata, il task concretizzato sarà seduta stante sincronizzato con l’account utente presso Any.do.

Dopo un quasi un mesetto di silenzio, anche la rivale Telegram torna a far parlare di sé, con la nuova beta 5.13.0 al cui interno sono contenute diverse migliorie, non solo di carattere estetico (es. la schermata di benvenuto si adatta a supportare il tema scuro e, su iOS, è possibile customizzare il colore – anche sfumato, indicando la seconda tinta – di diversi aspetti dell’interfaccia, comprese le nuvolette dei messaggi):.

Nello specifico, nella finestra relativa alla condivisione della posizione, in cima alla mappa vi è un pulsante più grande per visualizzare le indicazioni su ciò che interessa (es. negozi, ristoranti, etc) nei paraggi mentre, entrando nelle chat, e procedendo alla programmazione di un messaggio (premendo a lungo l’icona dell’invio), sarà disponibile anche l’opzione “invia quando online”.