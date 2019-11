Telegram iOS: dark mode di sistema, browser customizzato, bug risolto

Ogni insieme di realtà ha sempre avuto delle alternative antitetiche. La Grecia antica aveva Sparta e Atene, il mondo della messaggistica attuale viaggia su binari paralleli quando si parla di WhatsApp e Telegram: proprio l’app russa fondata da Pavel Durov è oggetto di una nuova cronaca hi-tech, avendo appena rilasciato un aggiornamento che, questa volta, dopo quello di quasi due settimane fa destinato ad Android, va ad attenzionare iOS.

Messe da parte le novità in tema di gestione dei contenuti multimediali, concesse in dote agli Android users, dal quartier generale della piattaforma (da tempo sito a Berlino, per evitare la censura dello “zar” Putin), giungono miglioramenti e nuove funzionalità anche per coloro che dispongono di un dispositivo Apple, che sia un iPhone o un iPad.

Nello specifico, il riferimento è al fresco roll-out, via App Store, della release 5.12.2 che, nel changelog, fa riferimento a diverse implementazioni, e non solo di carattere migliorativo: la nuova versione di Telegram, infatti, mette a disposizione un nuovo menu di condivisione che, nella parte alta, annovera i contatti più frequentemente interpellati e, in più, innesta un design più snello per le impostazioni dedicate all’utilizzo dell’Archivio.

Non mancano, tra le novità della release 5.12.2 di Telegram destinata ad iOS, anche un modo più agevole di svuotare la cache dei canali e delle chat nelle quali si è impegnati, l’adattività automatica alla modalità scura di sistema (introdotta a partire dal recente iOS 13), e la possibilità di scegliersi il browser di riferimento col quale andare ad aprire i link nelle chat: a tal proposito, la procedura prevede che, entrati nella sezione “Dati e archivio” delle “Impostazioni” della chat app, si faccia la scelta di proprio gusto attraverso la sotto-sezione “Altro”.

Infine, come confermato anche da diversi utenti online, giunge a risoluzione, grazie alla medesima release 5.12.2 di Telegram per iOS, anche un fastidioso bug in ragione del quale spesso non si riusciva a inviare una risposta, che quindi non veniva ricevuta, procedendo a replicare direttamente dalla schermata di blocco.