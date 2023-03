WhatsApp prepara la funzione delle chat audio

Di recente, abbiamo visto come WhatsApp abbia messo in campo una versione per desktop Windows che portava in dote diversi miglioramenti per le chiamate, tra cui le video chiamate con un massimo di 32 partecipanti e le video chiamate con un massimo di 8 aderenti. Anche lato mobile WhatsApp si appresta a ricevere delle novità molto interessanti.

La piattaforma ha appena distribuito una beta senza troppe novità in superficie, ovvero la release 2.23.7.12, che è stata prontamente analizzata dai leaker di WABetaInfo. Da tale analisi è emerso che la piattaforma sta lavorando a una funzione di chat audio che in futuro sarà disponibile all’interno delle conversazioni dell’app. In particolare, accanto alla icona della videocamera apparirà un’icona che ritrae una classica forma d’onda.

Toccando su quest’ultima non è per il momento chiaro come opererà la funzione delle chat audio, visto che sono stati estratti solo degli screenshot e non è riusciti a far funzionare la novità. Dagli screenshot, però, si è desunto che in una schermata apparirà il tasto rosso per chiudere la chat audio. Accanto a tale tasto, vi è molto spazio libero e potrebbe servire per visualizzare la forma d’onda dell’audio in tempo reale, all’insegna di un’interfaccia minimalista, che potrebbe mostrare, mentre si naviga tra le conversazioni, la succitata forma d’onda.

Al momento non è dato sapere altro sulla funzione delle chat audio, ma nei prossimi aggiornamenti emergerà senz’altro qualche relativo dettaglio in più. Nel frattempo, WhatsApp non è restata a guardare e si è impegnata anche in altro.

Nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio la chat ufficiale della piattaforma su Android e iOS, con cui la piattaforma rende note le sue novità e fornisce suggerimenti d’uso, ed è emerso come si sia al lavoro per inviare anche messaggio audio, non salvabili, inoltrabili, o registrabili, che scompaiono dopo un solo ascolto, un po’ come si può già oggi fare con video e audio. Ciò a conferma che le funzionalità audio della nota messaggistica riserveranno ancora molte sorprese.