WhatsApp: piccole novità in beta per Android e iOS

WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare l’esperienza d’uso della sua piattaforma, come dimostrato dalla preparazione della funzione che auto-cancella i messaggi letti una sola volta e dalle novità emerse per le Community e la ricerca dei gruppi recenti: anche la versione Desktop di recente è stata migliorata, offrendo la possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato dall’elenco delle chat. Ora, però, si è tornati a parlare delle versioni mobili della messaggistica, con novità per Android e iOS.

In occasione della beta Android 2.22.25.12, emerse come WhatsApp stesse lavorando per modificare l’aspetto di 8 emoji, e per introdurre 21 nuove emoji: tra queste 3 riguarderanno dei nuovi cuori colorati. In passato, con la beta 2.22.18.8 per Android, WhatsApp introdusse già una versione animata e più grande delle emoticons del cuore e, ora per coerenza, lo stesso si prepara anche per le nuove emoji del cuore accennate in apertura che, quindi, in un futuro aggiornamento, potranno contare su corrispettivi ingranditi.

Anche per iOS ci sono state delle novità. Nelle scorse ore è stata rilasciata la release beta 22.24.81. Il changelog ufficiale annota come funzioni rilasciate per tutti le Comunità e il poter creare i sondaggi: in realtà, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto che vi è anche altro, ovvero che a un numero maggiore di beta tester è stata rilasciata anche una funzionalità utile per quando si fa parte di un gruppo.

Nello specifico, la novità scovata dai feature tracker di WABetaInfo consiste nel poter visualizzare le immagini del profilo (o quelle predefinite, nello “stesso colore del nome del contatto“, nel caso le impostazioni della privacy non lo consentano o le stesse non siano disponibili) di coloro che partecipano a una chat di gruppo, in modo – ad esempio – di aiutare gli altri membri “a riconoscere altri partecipanti che hanno lo stesso nome“.

A quanto pare, tale novità potrebbe essere disponibile anche ad alcuni tester che abbiano installato la precedente beta release 22.23.77. Al momento, per ambedue le migliorie segnalate, non è possibile prevedere quando verranno rilasciate in pianta stabile.