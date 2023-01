WhatsApp: piccole migliorie nelle nuove beta per Android e iOS

Ascolta questo articolo

La messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, continua a rinnovarsi, spesso testando in beta alcune funzioni prima di rilasciarle in modo stabile. Procedendo in tal modo, le nuove beta per Android e iOS hanno messo a disposizioni in anteprima delle piccole ma utili migliorie.

In ambito iOS, via TestFlight, WhatsApp ha distribuito (ad alcuni utenti) la beta 23.1.0.72 che porta in dote numerose novità. Si parte dalle correzioni per numerosi crash causati dalla precedente release beta ma, in dote agli utenti degli iPhone, arriva anche qualcosa che si era già visto a bordo della versione Android con la beta 2.22.24.9. La miglioria, che è ora in rilascio anche su WhatsApp Business riguarda la nuova interfaccia per la sezione dei messaggi a scomparsa.

Dalla stessa gli utenti possono impostare facilmente il timer predefinito per i messaggi, che trasforma in messaggi con scadenza quelli scambiati nelle nuove chat, ma anche selezionare più chat esistenti per convertirle in chat che scompaiono.

L’altra novità che è stata portata alla ribalta sempre dai leaker di WABetaInfo riguarda salomonicamente la versione per Android che, sul Play Store (dopo l’iscrizione alla pagina dei tester) e su ApkMirror, è arrivata alla release 2.23.2.3. Quest’ultima ha abilitato ad alcuni beta tester (anche in possesso della release precedente 2.23.2.2), nella companion mode che permette di aggiungere un secondo device mobile al proprio account, una nuova schermata che si verifica quando, scansionandone il codice QR, si va ad aggiungere un nuovo device mobile.

Rispetto a prima, quando “c’era un avviso che invitava l’utente ad attendere fino alla fine del processo“, la nuova schermata, alla stregua di quanto avviene quando si collega l’account a WhatsApp Desktop, ora permette di tener traccia dei progressi del processo e di “capire quando il processo è terminato“. Come visto, in ambedue i casi si tratta di novità sbloccate solo ad alcuni beta tester, per cui è lecito attendersi che in futuro altre attivazioni possano seguire nei prossimi aggiornamenti.