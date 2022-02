WhatsApp: nuovi avvistamenti per il restyling della condivisione dei media

Dopo la scoperta dell’imminente arrivo della Reactions, e del fatto che in futuro potrebbe essere possibile cancellare i messaggi per tutti sino a circa 2 giorni, la messaggistica di WhatsApp è tornata sugli scudi grazie a una nuova evidenza portata alla luce dai leakers del gruppo WABetaInfo.

Gl esperti in questione hanno analizzato la beta 22.3.75 di WhatsApp per iOS, messa a disposizione attraverso il programma TestFlight, trovando riferimenti di qualcosa che, in passato, era già stato rinvenuto anche tra le beta di Android. Si tratta di una miglioria dell’editor per la modifica degli elementi multimediali, come video e foto, che appare non appena ci si porta in fase di condivisione degli stessi.

Nello specifico, il nuovo editor permetterà di variare direttamente in chat, rimuovendoli o aggiungendone di nuovi, i destinatari dei contenuti multimediali: dagli screenshot della novità estratti e pubblicati dagli insider, si evince anche una ridisegnata vista didascalica, col compito di elencare i destinatari scelti.

Come emerso in passato per l’iterazione beta di WhatsApp per Android, anche nel caso di quella per iOS, la funzione in questione contemplerà la possibilità di inviare i media scelti, foto e video, come aggiornamenti degli Status (le Storie di WhatsApp), come già è possibile fare ora allorché ci si porta nella scheda della fotocamera in-app, con la differenza però che, con la novità di cui sopra, lo stesso si potrà fare comodamente e direttamente da una chat, quando dall’interno della stessa ci si accingerà a scattare o caricare una foto (o un video).

Ovviamente, è d’uopo ricordare, per dovere di cronaca e di completezza, che la novità per la condivisione dei file multimediali in WhatsApp, sia per Android che, come in questo caso, per iOS, non è ancora palese: ciò vuol dire che anche installando le beta release menzionate non si avrà modo di utilizzare da subito la miglioria, per il cui uso si dovrà attendere sicuramente uno dei prossimi aggiornamenti da parte di Menlo Park.