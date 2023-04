WhatsApp: nuovi avvistamenti per i gruppi che scompaiono

Nel mentre WhatsApp lavora a un’interfaccia per Android più simile a quella di iOS ed è emerso come le newsletter si chiameranno Canali, WhatsApp continua a sviluppare anche altre funzionalità tra cui una molto importante che darà nuova linfa vitale ai gruppi, all’insegna di qualcosa di già visto all’epoca dei messaggi effimeri.

Un’analisi compiuta alla release 23.5.0.71 per iOS ha permesso di appurare come fosse in sviluppo la funzione dei gruppi che scompaiono. Tale funzione è volta a far fronte al problema dei gruppi creati molto tempo prima, e che col tempo perdono di importanza, ma riguarda anche quei casi in cui si crea un gruppo per una questione temporanea, come organizzare una festa o una gita e, dopo il verificarsi dell’evento, il gruppo rimane in vita ma prima della sua ragion d’essere, occupando spazio anche d’archiviazione e creando confusione.

In seguito, si è visto che tale funzione fosse ancora in sviluppo per iOS ma, grazie alla release 2.23.8.11 è emerso che la novità è in preparazione pure per i terminali Android based: lo screenshot estratto mostra varie scadenze per i gruppi effimeri, tra cui “Off” (non attivati), un giorno, una settimana, un mese, ma non solo.

Una scadenza prevista è quella nota come “Now“, cioè Adesso, che però risulta un poco ridondante visto che sortisce lo stesso effetto dell’eliminare un gruppo sul momento. Ciò sortisce anche una differenza rispetto a come si sta sviluppando la medesima funzione per iOS: in quel caso, tra le opzioni di scadenza c’è quella della data personalizzata, che – di certo più significativa e utile – permette di settare una data a piacimento per far scadere un dato gruppo.

Secondo i leaker di WABetaInfo non è chiaro quando questa funzione farà il suo esordio ma, per quell’occasione, potrebbero sbarcare su Android le stesse opzioni di scadenza previste per iOS.