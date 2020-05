WhatsApp, la più popolare chat app di messaggistica istantanea al mondo, sembra ormai pronta al rilascio del proprio sistema di micropagamenti in-app, con un esordio dato come imminente in India: nel contempo, proseguono i lavori occulti, nelle beta, per implementare il sistema di account multi-device.

La prima novità relativa a WhatsApp riguarda una funzione già rendicontata in passato, ovvero l’uso di uno stesso account su più dispositivi, con le chat sincronizzate, e senza che il device primario debba rimanere acceso, come invece accade oggi per WhatsApp web. Dopo l’ultimo avvistamento di tal feature nella beta 2.20.143 per Android, con riferimento alla necessità di ultimare l’operazione di collegamento sotto Wi-Fi, a causa della gran mole di dati scambiata per la sincronizzazione, il rilascio di una nuova beta nel Play Store, la 2.20.152 (scaricabile dopo aver aderito al gruppo dei beta tester dell’app, o da ApkMirror), ha permesso ai leaker di WABetaInfo di appurare un ulteriore step d’avanzamento in merito.

Nello specifico, invisibile al pubblico, ha fatto la sua comparsa la schermata “Linked devices” che permetterà all’utente di aggiungere un secondo dispositivo, in modo da poter chattare, inviando e ricevendo i messaggi, da computer, dal browser, e dagli smart display Portal. Purtroppo, dalle schermate condivise in Rete non emergono conferme in merito alla possibilità, quasi sicuramente contemplata nei futuri update, di poter collegare più device a uno stesso account.

Sin dall’inizio del 2018 Facebook Inc ha testato in India il sistema di micropagamenti WhatsApp Pay che, quale seconda novità, secondo quanto riportato nelle scorse ore da Moneycontrol, sarebbe finalmente pronto all’esordio in India.

Il varo del nuovo circuito di pagamenti digitali, aperto a piccole e medie imprese e a una platea di 400 milioni di potenziali utenti, basato sulla piattaforma Universal Payment Interface (UPI), dovrebbe essere rilasciato verso la fine di Maggio, e prevedere la partecipazione di (inizialmente) 4 grandi colossi bancari del posto, del calibro di ICICI Bank, State Bank of India, HDFC Bank, e Axis Bank.