WhatsApp: ulteriori tracce della feature per l’account multi-device

WhatsApp, di recente, è impegnata in diverse importanti novità: se la sua monetizzazione attraverso la pubblicità negli Status appare rimandata, ma non annullata, Menlo Park marcia a passo spedito verso l’integrazione in-app dello spin-off Rooms per creare stanze virtuali. Nel contempo, però, lavora anche all’account multi-device, sul conto del quale sono emerse nuove testimonianze.

Nel Play Store di Android, infatti, ha fatto la sua comparsa la nuova beta nota col numero di release 2.20.143 che, prontamente analizzata dai leaker di WABetaInfo, ha rivelato alcune tracce che evidenziano come il progetto di consentire l’uso dello stesso account su più dispositivi, iPad compresi, stia procedendo verso un imminente esordio pubblico.

Nello specifico, le ultime testimonianze condivise in Rete da WABetaInfo mostrano la schermata che va ad aprirsi quando si tenta di loggarsi da un nuovo dispositivo ad un account esistente, già creato. In una fattispecie del genere, si viene consigliati di procedere magari sotto l’egida di una rete Wi-Fi domestica, visto che il tutto potrebbe portare a un significativo consumo di dati del proprio traffico mobile, visto che, a log-in effettuato, un po’ come già avviene su altre piattaforme (es. Telegram), il client va a scaricare la cronologia pregressa dei precedenti messaggi, in modo da far visualizzare su tutti i dispositivi gli stessi file condivisi e messaggi scambiati.

Da segnare che, secondo quanto emerso a proposito del nuovo strumento (che renderà anche possibile un log-out simultaneo da tutti i device coinvolti), a seguito dell’avvenuto log-in di un utente su un nuovo dispositivo, una notifica di quanto avvenuto, ovvero dell’accesso su un nuovo device, verrà pubblicata, a scopo sicurezza, su tutti i client già attivi e collegati all’account di WhatsApp dell’utente.

Parimenti, va notato come, oltre a non essere chiaro su quanti device sarà possibile usare in contemporanea uno stesso account, non è facile ipotizzare i tempi del rilascio definitivo di tale funzione.