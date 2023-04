WhatsApp: novità per i gruppi e bug corretti

Risolto un piccolo ma indolore bug alla sua schermata iniziale su Android, la celebre messaggistica istantanea WhatsApp targata Menlo Park ha concesso a più utenti su iOS una funzione che migliora di molto la gestione dei gruppi.

A Marzo, con la release 23.5.0.74 beta per iOS, WhatsApp aveva distribuito ad alcuni tester la funzione che permetteva di gestire l’ingresso ai gruppi: ovviamente, non tutti avevano avuto questa funzione. La situazione è migliorata con la release stabile 23.7.83 di WhatsApp per iOS distribuita nell’App Store, che porta un changelog molto nutrito. Nello specifico, vengono citate la possibilità di crearsi degli adesivi personalizzati copincollando in chat il soggetto estrapolato da una foto e alcune nuove funzionalità di chat rilasciate con la versione 23.6.74 di WhatsApp per iOS.

Non si fa menzione della novità per gli amministratori dei gruppi, concessa però a nuovi account secondo i feature tracker di WABetaInfo. Secondo questi ultimi la release 23.7.83 di WhatsApp per iOS ora la situazione degli aspiranti partecipanti a un gruppo cambia. In precedenza potevano aderirvi tutti coloro che avevano ricevuto un collegamento di invito e vi avevano cliccato sopra: ciò portava all’eventualità che si intrufolasse nel gruppo qualcuno che si avvaleva di quest’opportunità per condividere spam, truffe o peggio ancora.

Col nuovo sistema, chi chicca su un link di invito si trova in una sorta di sala d’attesa e l’amministratore del gruppo avrà pieno controllo sugli ingressi, potendo decidere che solo gli utenti davvero desiderati vi accedano. Ciò avverrà tramite la comparsa della sezione “Partecipanti in attesa”. Ad oggi, tale funzione risulta messa a disposizione di alcuni utenti che installano l’ultima release stabile di WhatsApp per iOS ma “più persone potranno utilizzarla nelle prossime versioni dell’app“.

Con la beta 2.23.9.2 di WhatsApp per Android è emerso che la piattaforma stesse lavorando a una tastiera ridisegnata e che non vi era più compatibilità con le versioni di Android precedenti alla 5.0. Il problema è che questa release presentava anche un bug diffuso: nella schermata iniziale dell’app il logo appariva insolitamente grande e molti si erano chiesti se si trattasse di un nuovo logo o meno. Come detto in realtà era un bug che è stato appena risolto con la beta 2.23.9.5 per Android, che ora infatti mostra un logo a dimensione normale.