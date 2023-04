WhatsApp: in preparazione una nuova tastiera integrata

WhatsApp è solita migliorare l’esperienza d’uso con piccoli ritocchi, come visto nella release beta 2.23.6.17 quando è emerso che la piattaforma stava sviluppando un nuovo menu degli allegati. Nelle scorse ore è arrivato la beta 2.23.9.2 con altre novità in relazione all’esperienza utente (ma non solo).

La beta 2.23.9.2 di WhatsApp per Android sta rimettendo mano alla tastiera integrata nella messaggistica. In particolare, rispetto a quanto visibile nella versione stabile dell’app, il selettore del tipo di tastiera è stato spostato dal basso verso l’alto, anche se il cambiamento maggiore è un altro. Nello specifico sembra che sia scomparsa la barra delle categorie delle emoji, che permetteva di esplorare le emoticons per categoria trovando in breve tempo quella che serviva.

Tale cambiamento potrebbe essere anche solo temporaneamente spostato, per poi riapparire, visto che si tratta di una beta ancora in fase di sviluppo ma, se non fosse così, potrebbe creare non pochi malumori tra gli utenti che potrebbero essere costretti a scorrere e riscorrere all’infinito l’intera sequenza delle emoji per trovare quella giusta da inviare in chat.

Bando a queste preoccupazioni, con la nuova beta 2.23.9.2 sono emerse anche novità in fatto di compatibilità con WhatsApp che non supporta più le versioni inferiori ad Android 5.0: ciò è finalizzato sia a far sì che gli sviluppatori possano concentrarsi sulle funzioni per la maggior parte degli utenti che usa versioni più recenti del robottino verde, sia per una questione di sicurezza, ovvero affinché “l’app possa sfruttare le ultime funzionalità di sicurezza e fornire la migliore esperienza utente“.

Come noto, con le beta si deve fare attenzione. In genere funzionano bene ma possono nascondere qualche inghippo. Secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo con la beta 2.23.9.2 si verifica un bug noto, ancorché non rischioso per l’utente, che coinvolge la schermata iniziale dell’app con il logo di WhatsApp che, rispetto al consueto, appare insolitamente più grande.