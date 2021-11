WhatsApp: novità dalle beta per Android e desktop

Dopo la scoperta dei primi meccanismi di funzionamento delle future Community, WhatsApp ha ricominciato a far parlare di sé, attraverso il rilascio di nuove beta, di cui una per Android e una per sistemi Desktop, prontamente rendicontate ed esplicate dal gruppo di leaker di WABetaInfo.

Diversi mesi fa, WhatsApp ha rilasciato, in beta, il sistema dell’account multi-device che permette di usare uno stesso account, oltre che su un telefono, su 4 dispositivi collegati: con l’arrivo della beta 2.21.19.9 di WhatsApp per Android emerse il proposito di rendere obbligatoria l’adesione a tale sistema, al quale non tutti avevano aderito in prima battuta, temendo un qualche malfunzionamento della piattaforma di messaggistica.

Quel momento, irreversibile, è appena giunto, in ambito Android, con la release beta numero 2.21.23.10, all’insegna di una novità però riscontrata anche da alcuni utenti in possesso della precedente beta 2.21.23. Nello specifico, l’opzione per disattivare l’adesione alla beta del sistema account multi-device 1.0 (la seconda versione, per l’uso anche su iPad, è ancora in sviluppo), è sparita e, ora, la relativa schermata ha perso infatti la riga “Beta multi-dispositivo”. Tale scelta coinvolge in verità anche coloro che non avevano aderito alla beta dell’account multi-device: costoro si sono ritrovati tutti i device sconnessi e, ora, possono riconnetterli all’account solo beneficiando dell’account multi-device beta attivato anche sul loro account.

Anche per WhatsApp Desktop, in modalità account multi-device, è arrivata una nuova beta, col numero di release 2.2144.2. Quest’ultimo update porta in dote innanzitutto un restyling dell’interfaccia delle informazioni di contatto (personali, aziendali, di gruppo) invero molto simile a quanto già in auge nel client mobile (Android / iOS) della messaggistica. In più, è stato assicurato agli utenti un miglior controllo sulle chiamate in arrivo attraverso una più granulare gestione delle relative notifiche, ora arricchite delle opzioni “Suoneria chiamate in arrivo” e “Disattiva tutte le chiamate in arrivo sul desktop“.

Il gruppo di leaker di WABetaInfo, in merito all’update 2.2144.2 di WhatsApp desktop, invita a non temere bug nel caso non si notino tali novità nel proprio aggiornamento, dacché le stesse sono state implementate per specifici beta tester e, quindi, potrebbe essere necessario attendere futuri aggiornamenti per avvalersene. Inoltre, viene anche osservato come non vengano rilasciate tutte lo stesso giorno le versioni dell’aggiornamento per le varie piattaforme: per la propria, in questo caso, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più.