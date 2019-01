WhatsApp: le versioni For Business per PC si aggiornano con varie migliorie. Fronteggiata la truffa dei buoni Conad

La più popolare applicazione interattiva al mondo, WhatsApp, ha da poco attivato anche in Italia una limitazione dei messaggi re-inoltrati che potrebbe giovare a limitare anche le truffe online, come quella in corso da qualche settimana a proposito dei buoni spesa Conad. Nel frattempo, WhatsApp Business – inteso nella sua variante per computer – acquisisce interessanti migliorie, uniformandosi alla versione mobile Android.

A inizio settimana, WhatsApp ha comunicato la distribuzione globale, giunta anche in Italia, della limitazione a 5 degli inoltri simultanei possibili, attinenti ad un medesimo contenuto. Nata come argine alla propagazione di pericolose fake news, la misura in oggetto potrebbe rivelarsi utile anche a contenere il fenomeno delle Catene di Sant’Antonio, e delle truffe via phishing. Proprio come quella che, da inizio mese, sta affliggendo – secondo varie testimonianze – gli utenti italiani di WhatsApp, che stanno ricevendo, nelle chat private e nei gruppi di cui fan parte, un truffaldino messaggio “promozionale”.

Quest’ultimo millanta, con un linguaggio entusiasta, la possibilità di ottenere un buono spesa di un’importante catena della distribuzione alimentare nostrana, il Conad, semplicemente cliccando su un link: peccato che, eseguita tale prassi, si ottenga in prima battuta l’instradamento virale del messaggio all’interno dei gruppi e delle chat al momento attive nella propria app, con annesso – in alcuni casi, in seguito – un abbonamento verso servizi a tariffazione maggiorata.

Considerando anche il pericolo di subire il furto dei dati personali, nell’accertare eventuali promozioni in corso da parte di brand più o meno noti, è sempre il caso di riferirsi al sito web o alla newsletter ufficiale di questi ultimi, cestinando ogni messaggio sospetto si riceva su WhatsApp.

Circa un anno fa, tra il Gennaio ed il Febbraio del 2017, WhatsApp pubblicò la variante For Business che, da allora, ha aiutato 5 milioni di piccole imprese a gestire le comunicazioni con i propri clienti, grazie a strumenti di automazione, etichettatura, filtraggio, e risposte rapide, prima appannaggio solo di Gmail. Il nuovo step evolutivo di WhatsApp Business passa per l’estensione anche alle varianti per PC (l’eseguibile exe ed il sito accessibile via browser) di alcuni strumenti poco prima in dotazione alla sola versione Android dell’app: il riferimento è alle risposte rapide, con la possibilità di sfruttare anche su PC il saluto iniziale in risposta alle prime battute di un cliente, e il salvataggio (previa apposizione dello slash inverso ) delle risposte usate più di frequente.

In aggiunta, sempre a favore degli utenti di WhatsApp Business tramite PC e notebook giunge – da Android – un altro “prestito”, rappresentato dal sistema di filtraggio dei messaggi ottenibile in virtù dell’applicazione di apposite etichette identificative ai contatti.