WhatsApp lavora alla pagina delle impostazioni: ecco con quali possibili cambiamenti

La celebre messaggistica istantanea di WhatsApp nelle scorse ore ha rilasciato a raffica due aggiornamenti beta per Android, dai quali si è potuto intuire. via reverse engineering, come siano in cantiere diversi ritocchi all’interfaccia utente, per garantire un più facile accesso alle impostazioni e alle relative opzioni.

Con la beta 2.23.10.6 per Android abbiamo visto come WhatsApp abbia introdotto per alcuni tester una barra di navigazione ridisegnata in basso mentre, con la beta 2.23.11.11, assieme all’opzione “aggiunti partecipanti”, è arrivato un restyling delle impostazioni di gruppo. Nelle scorse ore è stata distribuita anche la beta 2.23.11.16 per Android che, secondo le analisi dei feature tracker di WABetaInfo, ha rivelato un’altra novità per ora non ancora palese in quanto in sviluppo.

Secondo gli esperti, sembra che WhatsApp, che è già al lavoro per introdurre un collegamento alle impostazioni nell’elenco delle chat (come da release beta Android 2.23.11.16, mediti di introdurre un ulteriore collegamento alle impostazioni, comprensivo dell’immagine profilo. Tippando su tale voce, si entrerebbe in una rinnovata pagina delle impostazioni che, in attesa di futuri cambiamenti già previsti, per ora comprende l’immagine del profilo e un pulsante per accedere al proprio codice QR.

Nell’aggiornamento beta 2.23.11.18 per Android, il restyling delle impostazioni della messaggistica WhatsApp ha fatto diversi passi avanti, segno che si sta lavorando proprio su questa sezione.

Nello specifico, rispetto a prima, ora sono apparse tre nuove scorciatoie, rispettivamente verso profilo, privacy e contatti. Già disponibile su iOS, anche su Android arriverà il collegamento verso i messaggi importanti (starred): nel complesso, la sezione delle impostazioni verrà riorganizzata “per facilitare l’accesso alle opzioni“. Come di solito avviene, occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti per avere, forse, l’opportunità di poter testare questa piccola serie di ritocchi all’interfaccia che, comunque, dimostra la costante attenzione della piattaforma ad accrescere la soddisfazione dei suoi utenti.