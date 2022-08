WhatsApp: in roll-out il cambio lingua direttamente dall’app

Ascolta questo articolo

Risolto un fastidioso bug per il quale era molto difficile eseguire la ricerca delle GIF animate a causa di un problema al layout della relativa funzione, WhatsApp ha proseguito nella sua missione di innovarsi continuamente e, a tal proposito, ha posto in roll-out una funzione avvistata nei mesi scorsi, decisamente molto pratica e tempestiva, posto che con Android 13 è possibile impostare per le app di terze parti una lingua diversa da quella di sistema.

Con la beta 2.22.8.3 di WhatsApp per Android emerse come WhatsApp fosse al lavoro per consentire di cambiare la lingua dell’app direttamente dall’interno della messaggistica, senza ricorrere alle impostazioni di sistema: la funzione, a suon di beta successive (2.22.9.13 e v), era stata portata all’esordio per un numero sempre più ampio di tester, salvo poi essere stata ritirata senza un motivo molto chiaro, nemmeno per i leaker di WABetaInfo soliti a tracciare e ipotizzare con grande cura i cambiamenti di questa messaggistica.

Nelle scorse ore, col varo della beta 2.22.10.2 di WhatsApp per Android, la novità in questione, che in una forma leggermente diversa aveva già fatto il suo esordio in alcuni mercati (es. India), permettendo di cambiare la lingua dell’app dalle impostazioni (WhatsApp > Lingua dell’app) della stessa, è stata nuovamente posta in roll-out, ora in ambito internazionale, in una forma leggermente rivisitata rispetto alla precedente emanazione rendicontata.

Ora ogni volta che l’utente reinstalla WhatsApp, e ovviamente quando lo fa per la prima volta, apparirà una finestra di benvenuto che inviterà l’utente a scegliere la lingua nella quale vuol iniziare ad usare la messaggistica: in ogni caso, la stessa cosa sarà fattibile anche in seguito, entrando per l’appunto nelle impostazioni di WhatsApp, visto che, tra la sezione Spazio e dati e quella intitolata Aiuto, ora appare la nuova sezione Lingua app, intervenendo sulla quale appare un lungo carosello verticale di lingue longo il quale è possibile spostare il selettore.

Come spesso accade, il fatto che la novità in oggetto non sia magari presente sul proprio account non è indice di un qualche malfunzionamento: WhatsApp ha attivato la miglioria solo sugli account di alcuni utenti beta-tester, con altri che saranno coinvolti nei prossimi giorni.