WhatsApp: in roll-out due novità per le versioni Desktop e Web

Impegnata nel rilascio di alcune novità, per lo più sul versante iOS, la messaggistica di WhatsApp nelle scorse ore ha diramato un aggiornamento anche per la sua versione web based e desktop, comprensiva di diversi miglioramenti.

Secondo quanto notiziato dai leaker di WABetaInfo, sempre sul pezzo quando si tratta di seguire step by step l’evoluzione di questa piattaforma, la messaggistica in verde ora diretta dal CEO Will Cathcart (che ne ha preso le redini dopo l’abbandono dei co-fondatori) ha portato alla release 2.2126.11 la versione in auge per quel che concerne le iterazioni di Whatsapp che si usano da PC, ovvero quella for web (accessibile da browser) e quella desktop (app).

All’interno della nuova versione, sono disponibili due significativi perfezionamenti. Il primo prevede l’arrivo della funzionalità, già nota agli utenti lato mobile, che permette di autocancellare i media, foto e video, dopo una sola visione da parte del destinatario.

Anche in questo caso, per vedere se si è stati abilitati alla novità basta notare la presenza dell’icona del conto alla rovescia quando si condivide un medium: è confermata inoltre la questione secondo cui il destinatario potrà sempre screenshottare tutto, senza che un avviso in tal merito metta in guardia il mittente. La seconda novità si è sostanziata in una più ampia messa a disposizione della nuova modalità archivio, anch’essa già nota lato mobile, in ragione della quale se arriva un nuovo messaggio in una chat archiviata in tal modo, la stessa non torna in primo piano, a mostrare notifiche disturbanti.

Naturalmente, è possibile tornare alla vecchia modalità di archivio, passando per le relative impostazioni di WhatsApp per Android e iOS. Nel caso la funzione non risulti invece ancora abilitata, occorrerà pazientare per il proprio turno e, nel frattempo, tentare di forzare l’aggiornamento facendosi trovare pronti con le ultime versioni beta lato mobile.