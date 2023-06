WhatsApp: in rilascio diverse novità tramite la nuova beta per Android

Dopo una serie di malfunzionamenti che hanno coinvolto anche altre piattaforme di Meta, WhatsApp, ripresasi, ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per Android con tante novità al suo interno qui di seguito sviscerate.

In occasione della beta Android 2.23.12.8 di WhatsApp per Android era emerso come fosse in preparazione una tastiera ridisegnata che avrebbe offerto un’esperienza da tastiera migliorata. Nello specifico si era notato come alcuni pulsanti fossero stati ridisegnate e riposizionati, in modo che fosse possibile scorrere verso l’alto la tastiera e visualizzare a schermo intero l’elenco delle faccine emoji. Con la beta per Android recante il numero di release 2.23.12.13 e distribuita nel Play Store (se iscritti alla pagina dei tester) sembra che tale funzionalità abbia iniziato a essere rilasciata ad alcuni tester.

Per vedere se si è tra i fortunati utenti che beneficiano di questa miglioria basta aprire una chat e avviare la tastiera: in tal modo si potrà appurare che tale funzionalità sia stata già sbloccata per il proprio account. Sempre tramite questa versione beta di WhatsApp per Android è stata distribuita una novità che si sostanzia nella riorganizzazione dei pulsanti della tastiera emoji e della condivisione dei media. Anche questa miglioria è stata concessa solo ad alcuni tester, non risultando disponibile per tutti.

Andando oltre, è emerso che con la beta 2.23.12.13 di WhatsApp per Android è stata distribuita ad alcuni utenti la nuova sezione “Impostazioni comunità”. Quest’ultima si occupa di consentire agli amministratori di impostare chi possa aggiungere i gruppi a una Community. Di base, l’impostazione predefinita di questa voce è settata su “Solo amministratori della comunità”, il che vuol dire che per default sono gli admin possono aggiungere gruppi alle Community.

Tuttavia si può modificare quando si vuole quest’impostazione nel caso si ritenga che anche gli utenti comuni debbano poter aggiungere gruppi alle proprie Community.