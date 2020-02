WhatsApp: in preparazione la dark mode anche per browser web e desktop app

Dopo una lenta marcia di avvicinamento all’obiettivo, la dark mode, già presente in numerose altre applicazioni popolari, ha fatto la sua comparsa anche in WhatsApp, seppur partendo dal canale beta (su Android dalla release 2.20.13 e su iOS dalla 2.20.30.25). A rimanere indietro è stata la versione dell’app destinata all’ambiente Desktop dei computer che, però, potrebbe presto colmare tale lacuna.

Secondo quanto appurato dai leaker di WABetaInfo, da sempre un’autorità nell’analisi introspettiva della chat app in verde, sembra che i tecnici di Menlo Park stiano elaborando proprio una modalità scura, sia per WhatsApp for Web (accessibile da browser) che per l’app WhatsApp Desktop (Windows/Mac), impostata secondo i canoni estetici già ripresi lato mobile.

Nello specifico, attivata la modalità scura, verosimilmente da un toogle nascosto tra le impostazioni, l’area dello schermo destinata a WhatsApp Desktop o for Web virerà le proprie tonalità verso lo scuro. Al momento, la schermata della chat tenderebbe al grigio (con, all’interno, i baloon in verde scuro per le conversazioni), mentre la sezione a sinistra, per l’elenco della chat, paleserebbe un tono più cupo: anche la schermata delle GIF, degli emoticons, e degli stickers subirebbe la conversione cromatica in oggetto, ma con qualche piccolo “difetto di gioventù“.

Ad un’attenta occhiata, infatti, gli emoticons apparirebbero collocate su un riquadro bianco che permarrebbe sullo sfondo scuro, laddove le controparti evolute, ovvero gli stickers, sembrerebbero meglio fuse con lo sfondo generale scuro, in quanto meglio ritagliate.

Anche nel caso della novità in questione, relativa ai lavori in corso per la modalità scura su WhatsApp for Web e Desktop, non sono noti i tempi dell’implementazione stabile, che potrebbe richiedere più tempo, o avvenire prossimamente, in concomitanza di quanto previsto per le controparti mobili: nel frattempo, però, si può ingannare l’attesa, abilitando comunque una forma di modalità scura, installando su Chrome l’estensione Stylish e su Firefox l’add-on Stylus e, selezionando, in seguito, uno dei tanti “stili” predefiniti per la modalità scura su WhatsApp da browser desktop.