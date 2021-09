WhatsApp: in lavorazione anche su Android l’editor per le icone nelle chat di gruppo

Attualmente, WhatsApp è alle prese con l’estensione, nel client stabile per Android / iOS, della funzione dell’account multi-device: sotto traccia, però, procede anche lo sviluppo di funzioni ancora inedite, tra le quali vi è anche quella dell’editor per le icone di gruppo, appena avvistata anche nel canale beta per Android.

Ad oggi, per identificare a colpo d’occhio le chat di gruppo che si gestisce, è possibile usare un’immagine presa dal web, dal rullino del telefono, o scattata sul momento: per offrire una maggior personalizzazione in tal senso, magari anche nel caso di chat create per uno scopo temporaneo, Menlo Park sta lavorando a un editor integrato per le icone delle group chat. Quest’ultimo è già apparso, qualche giorno fa, nel codice della beta di WhatsApp per iOS e, ora, il cerchio appare destinato a chiudersi, anche col coinvolgimento di Android.

Nello specifico, WhatsApp ha rilasciato l’aggiornamento 2.21.20.2 per WhatsApp beta destinato agli utenti del robottino verde, che possono scaricare la nuova release da ApkMirror, o dal Play Store stesso, se iscritti al gruppo dei tester dell’applicazione. All’interno della release in questione, i leaker di WABetaInfo hanno individuato tracce, come righe di codice, condite da screenshot, che evidenziano lo stato cui la novità dell’editor per le icone di gruppo è arrivato su Android.

In questo caso, sembra che sia possibile applicare un’icona e scegliervi uno sfondo di contorno, tra varie tonalità disponibili: rispetto a iOS (che pure permetterà di scegliere tra tutte le emoji disponibili), sul client del robottino verde non sembra ancora essere disponibile l’opzione per selezionare alcuni adesivi e quella che serve al “posizionamento di emoji e adesivi“.

In conseguenza di ciò, è lecito attendersi altri step d’avanzamento della funzione, tanto su Android quanto su iOS, prima del suo esordio, che avverrà probabilmente a partire da qualche versione beta pubblica: ciò per raccogliere i feedback necessari a realizzare al meglio la versione finale della funzione inerente all’editor per le icone delle chat di gruppo che verrà poi integrata in una release stabile della messaggistica istantanea di WhatsApp.