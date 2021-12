WhatsApp: in beta le forme d’onda per i messaggi vocali, novità Reactions lato Desktop

Benché sia Telegram a stupire a ogni nuovo changelog, con valanghe di novità, la messaggistica istantanea di WhatsApp è sicuramente apprezzabile per la meticolosa cura che mette nel lavorare alle funzionalità con cui migliora l’esperienza utente degli users che, dopo mesi di attesa, possono finalmente beneficiare di una pratica novità estetica, quella delle forme d’onda per i messaggi vocali: il tutto mentre, naturalmente, procede lo sviluppo di nuove funzioni ancora inedite.

Avvistata come il lavorazione intorno al 26 Giugno, quindi circa 6 mesi orsono, la funzione delle forme d’onda per i messaggi vocali riproduce gli stessi in forma grafica, permettendo di scoprire ove vi siano delle pause e dove si addensi un maggior parlato e quindi contenuto. Usabili nelle bolle che riproducono i messaggi che si registrano, ma apparse anche in merito a quelli ricevuti da terzi, che si va ad ascoltare, tali forme d’onda non sono propriamente una prima assoluta.

Secondo i leakers di WABetaInfo, soliti nel tracciare lo sviluppo di nuove funzioni all’interno di WhatsApp, le forme d’onda (wave forms) per i messaggi vocali erano già apparse su Android, appunto nella beta release pre-estiva 2.21.13.17 dell’app, per poi essere ritirate in qualcuno dei successivi aggiornamenti, forse dopo aver ottenuto i feedback in merito alle correzioni da apportarvi.

Evidentemente il lavoro di sviluppo in merito è stato concluso, visto che le stesse forme d’onda nelle bolle, per i messaggi vocali, sono date come in rilascio con le ultime beta di WhatsApp, sia per Android, con la release 2.21.25.11, che per iOS, con la release 2.21.240.18: secondo quanto segnalano diversi utenti, e gli stessi leakers di cui sopra, il tutto sarebbe stato implementato – però – con dei distinguo, dacché non tutti i beta tester sembrano riuscire a vedere tali forme d’onda sui messaggi vocali.

Nello specifico, occorre una concomitanza di particolari fattori. In primis, è necessario essere stati attivati alla funzione in oggetto e che lo sia anche chi ci invia il messaggio audio che, tra l’altro, deve procedere all’invio usando l’ultima versione dell’app: diversamente, usandone una precedente, il messaggio audio verrà visualizzato dal destinatario senza le forme d’onda.

Come noto, WhatsApp sta lavorando a un sistema di Reactions per i messaggi. Scavando a fondo nelle beta 2.21.24.8 (per Android) e 2.21.210.15 (per iOS), è emerso come sia in preparazione un’impostazione che permetterà agli utenti di disattivare la ricezione delle notifiche quando si ricevono Reazioni.

Qualcosa di simile è stato scoperto pure nella beta 2.21.2147.11 di WhatsApp per Desktop, sebbene in questo caso non sia possibile distinguere tra chat di gruppo e individuali e la disattivazione riguardi genericamente tutte le notifiche da Reazioni.