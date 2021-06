Novità in rilascio per WhatsApp e Instagram

Le principali piattaforme mobili di comunicazione di Menlo Park, oltre al social network Facebook ed al suo spin-off chattistico Messenger, sono senza dubbio WhatsApp, nata attorno alle comunicazioni testuali per pensionare gli SMS, e Instagram, noto photo-sharing comprato nell’ormai lontano 2012. Proprio le due piattaforme in questione hanno appena ricevuto degli aggiornamenti, destinati a renderle ancor più funzionali e complete.

Dopo aver ormai messo a regime in tutto il mondo l’introduzione delle pubblicità nei Reels (dopo averlo fatto ad Aprile in India, Brasile, Australia, e Germania), confermando quanto già scoperto prima dal leaker Alessandro Paluzzi, quando ancora si trattava di un test interno, e poi spoilerato in Rete da sempre più utenti che s’erano visti attivare la novità, Instagram ha ammesso l’avvio di un test che coinvolge il suo client per browser desktop.

Nello specifico, si tratta dell’attesa possibilità, per gli utenti che sono soliti usare il photo sharing da computer (anche per lavoro), di poter postare, modificare, arricchire con filtri e adesivi una o più foto, e video, senza dover passare sempre dal proprio smartphone.

Anche per WhatsApp, la messaggistica in verde di Menlo Park, sempre più “cugina stretta” di Messenger, è tempo di novità. In questo caso, col rilascio della beta 2.21.13.17 per Android (prelevabile dal Play Store o più direttamente da ApkMirror), è stata ritoccata una funzione introdotta poco meno di un mese fa, che consente di riprodurre i messaggi vocali in chat a velocità maggiorata (1.5 o 2x) rispetto a quella normale (1x).

Secondo quanto rendiconta la crew di WABetaInfo, sempre col fine di aiutare gli utenti a fruire in modo più agevolato questi messaggi, è stata introdotta una miglioria al player degli stessi, che solo apparentemente risulta una mera modifica estetica all’interfaccia. Nello specifico, al posto della barra piatta di avanzamento della riproduzione, ora vi è la grafica di un’onda sonora che ritrae graficamente l’effettivo messaggio sonoro, di modo che, anche ad occhio nudo, sia possibile individuare – e saltare – eventuali pause nel discorso.