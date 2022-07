WhatsApp: i messaggi effimeri saranno conservabili anche su Desktop

Ascolta questo articolo

Nelle scorse giornate, come noto, WhatsApp ha implementato il sistema per trasferire le chat da Android a iOS, dopo aver fatto l’inverso in autunno, in favore di un numero più esteso di dispositivi. La fucina creativa di WhatsApp non si è però certo estinta con tale novità, come dimostrato da una nuova scoperta fatta dai celebri feature tracker di WABetaInfo.

Quando venne distribuita la beta Android 2.22.11.16, quel che emerse dalla sua analisi era una modifica alla funzione dei messaggi effimeri che, in sostanza, ne conservava alcuni anche dopo la scadenza fissata. Secondo quanto emerse, nella pagina di informazioni della chat, assieme ai file multimediali, ed ai link, vi sarebbe stata una sezione, intitolata “Messaggi conservati” dove tutti gli utenti aderenti a una chat con i messaggi a scomparsa attivati avrebbero potuto consultarli, all’insegna di una piccola ma utile breccia, nei messaggi effimeri, riservata a quei contenuti che sarebbe bene mantenere nella pubblica disponibilità.

Nelle scorse ore, è emerso, come preventivabile, che tale funzione di conservazione dei messaggi a scomparsa sia in sviluppo anche per WhatsApp beta per Desktop: uno screenshot estrapolato in merito, in particolare, mostra che, nell’aggiungersi a una chat ove i messaggi effimeri siano attivi, apparirà un avviso che spiegherà come tale funzione tuteli sia la privacy delle persone che lo storage locale sui loro device, aggiungendo altri dettagli utili.

Nello specifico, in merito a questa funzione, tutti gli utenti potranno selezionare e de-selezionare i messaggi per la conservazione: nel primo caso, gli stessi resteranno visibili anche nel mentre gli altri siano scomparsi mentre, nel secondo, torneranno alla loro natura effimera. In ogni caso, gli amministratori avranno a disposizione una particolare sezione nelle impostazioni sulla privacy, con la quale potranno limitare tale funzione, nel senso che saranno in grado di “attivare o disattivare la possibilità di mantenere un messaggio che scompare“, mettendola o meno a disposizione dei chatters del gruppo.

Sempre nello stesso screenshot estratto, a proposito di una funzione che, va ricordato, non è ancora attiva, viene spiegato che le persone potrebbero comunque trovare altri modi per salvare i messaggi, come nel caso delle foto eseguite tramite un altro telefono, o mediante uno screenshot.