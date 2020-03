WhatsApp di nuovo al lavoro sull’autocancellazione dei messaggi

Dopo una lunga attesa, WhatsApp ha integrato stabilmente la modalità scura, nelle versioni stabili del suo client per Android e iOS: i programmatori di Menlo Park hanno avuto, quindi, campo libero per dedicarsi all’implementazione di una nuova funzionalità, di recente (nuovamente) scovata nelle beta 2.20.83 e 2.20.84 di WhatsApp per Android.

All’interno delle summenzionate beta, scaricabili come di consueto dalla repository online di ApkMirror, o dal Play Store se iscritti al gruppo dei beta tester, i leaker di WABetaInfo – nell’ambito di una sessione di reverse engineering – hanno scovato nuovi riferimenti ad una feature, presente in altre app di messaggistica, che permette di cancellare i messaggi (e i contenuti a essi allegati) dopo un certo lasso di tempo.

Già in passato, WhatsApp aveva testato tale funzione, per l’autocancellazione dei messaggi, salvo poi destinarla alle sole chat di gruppo, come strumento dei moderatori per cancellare i messaggi più vecchi, ed alleggerire il peso – in locale – delle chat collettive. Dai nuovi avvistamenti, tale feature sembrerebbe essere tornata alle origini, in quanto rimessa a disposizione anche delle chat tra due sole persone.

Secondo quanto appurato, la funzione – che è stata battezzata “Elimina messaggi” (in inglese, “Delete messages”) – sarà accessibile nelle chat individuali, come opzione disponibile tippando sul profilo di una persona: a quel punto si potrà settare una scadenza (al momento le opzioni disponibili sono solo le seguenti: 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 1 anno) trascorsa la quale i messaggi di una conversazione, adeguatamente effigiati con l’icona di un orologio quale reminder dell’opzione attivata e della loro caducità, andranno a cancellarsi.

Trattandosi di una feature ancora in fase di sviluppo, è verosimile che la stessa possa richiedere ancora del tempo prima di apparire stabilmente in una beta, pronta per essere testata massivamente da tutti, quale fase propedeutica al relativo rilascio in forma stabile.