WhatsApp, l’app di messaggistica che in occasione dello scorso Capodanno ha totalizzato oltre 1.4 miliardi di chiamate, sopperendo grosso modo alla congestione delle linee telefoniche durante il passaggio verso il nuovo anno, ha appena diramato un nuovo aggiornamento beta, portatore di una grossa novità e, nel contempo, ha cominciato ad aggiornare su un irreversibile e obbligatorio cambiamento delle sue policy sulla privacy.

Il primo update in quota WhatsApp è di tipo informativo, e riguarda l’aggiornamento, rendicontato attraverso una notifica che sta accogliendo gli utenti che aprono l’app in queste ore, dei termini di servizio e dell’informativa sulla privacy, che sarà attivo dal prossimo 8 Febbraio 2021: tale adeguamento riguarda sia come le aziende possono usare l’hosting di Facebook per conservare e gestire i messaggi che scambiano su WhatsApp, che come quest’ultima condivide i dati degli utenti con le altre piattaforme e servizi di Menlo Park.

Rispetto ad un similare aggiornamento proposto lo scorso Luglio, quando gli utenti potevano anche decidere di non condividere le info personali con Facebook, continuando a usare WhatsApp, ora ciò è sparito dalla policy e viene fatto intendere come, non accettando quest’ultima, dall’8 Febbraio si potrà solo visitare il centro informazioni dell’app per cancellare il proprio account, dacché non sarà più possibile usarne il servizio di messaggistica.

Facendo seguito all’aggiornamento beta release 2.21.1.1 distribuito per Android nei giorni scorsi, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento nel canale sperimentale dedicato agli utenti del robottino verde: la nuova release, nota col number release 2.21.1.3, mette a disposizione (per ora solo) di alcuni utenti una nuova interfaccia, attualmente di carattere meramente estetico (posto che le relative funzioni “operative” arriveranno in qualche nuovo update successivo), che riguarda la funzione dell’account muti-device, grazie alla quale sarà possibile usare uno stesso account su più device in contemporanea, senza dover avere lo smartphone (e la prima installazione di WhatsApp) connesso a internet.

Come spesso accade, i leaker di WABetaInfo, che hanno dato notizia di questa novità, non hanno anticipato un’eventuale data di rilascio definitiva di quest’attesa funzionalità, già presente su Telegram, con l’assicurazione che le future release di WhatsApp saranno adeguatamente scandagliate nel codice onde fornire maggiori dettagli in tal senso.