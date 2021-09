WhatsApp: bug, rumors su conversazioni effimere, nuovi adesivi

Festeggiato il traguardo delle oltre 500mila installazioni su Android per lo spin-ff WhatsApp Business, arrivato nel Bel Paese nel 2018 per aiutare le imprese a gestire al meglio i contatti con i clienti (anche potenziali), la messaggistica in verde di Menlo Park, coinvolta in una serie di fastidiosi problemi su Android, è stata attenzionata, come di consueto, dai leaker di WABetaInfo, con annesse funzioni scoperte e adesivi localizzati in distribuzione.

Secondo quanto segnalato da diversi utenti nelle scorse ore, installando la release 2.21.18.7 di WhatsApp per Android, nell’ottemperare ad alcune routine, come aggiornare gli Status o aprire la fotocamera in-app, si tendono a ravvisare frequenti arresti anomali per risolvere i quali è necessario tornare a una precedente distribuzione dell’app, in attesa che venga rilasciata una nuova versione adeguatamente fixata.

Nello stesso aggiornamento, i leaker di WABetaInfo hanno rinvenuto, però, in forma non ancora palese trattandosi di una funzione ancora in via di sviluppo, tracce di una nuova “modalità effimera”: rispetto a quella attuale, che coinvolge solo i singoli messaggi, destinati ad autocancellarsi dopo 24 ore, 7 giorni (e, presto, 3 mesi), quella nuova permetterà di far scomparire intere conversazioni, singole cioè one-to-one, o di gruppo, quindi con più interlocutori.

Dalle schermate condivise in rete attraverso il sito web di riferimento e l’annesso profilo Twitter, gli esperti programmatori hanno documentato come, almeno inizialmente, le conversazioni effimere spariranno dopo un lasso di tempo di 7 giorni: il tutto, reso noto alle persone coinvolte in chat via notifica, avverrà attraverso un’impostazione ad hoc, che verrà collocata nella sezione Privacy delle impostazioni di chat.

Nel frattempo, in attesa che la novità delle conversazioni effimere sbuchi alla luce del Sole in qualche beta di WhatsApp per Android e iOS, la messaggistica di verde vestita ha implementato due nuovi pacchetti di adesivi, denominati Happy Rakhi (wa.me/stickerpack/HappyRakhi) e Howzat (wa.me/stickerpack/Howzat) che, pur essendo destinati agli utenti indiani, possono in realtà essere visti e adoperati da tutti dopo esser stati prelevati via link assoluti.