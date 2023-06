WhatsApp beta per Android: scorrimento tra le schede, nuove emoji, menu arrotondati e altri ritocchi all’interfaccia

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Per offrire un servizio sempre migliore e aggiornato, WhatsApp rilascia frequentemente nuove versioni beta per Android, che consentono agli utenti di testare in anteprima le nuove funzionalità e i miglioramenti dell’interfaccia. Nelle ultime beta per Android, WhatsApp ha confermato il suo interesse a migliorarsi attraverso alcune novità appena introdotte.

Lo scorrimento tra le schede è una funzionalità che permette agli utenti di passare da una sezione all’altra dell’applicazione con un semplice gesto orizzontale sullo schermo. Questa funzionalità era presente nelle versioni precedenti di WhatsApp, ma era stata rimossa nell’aggiornamento 2.23.10.6, che aveva introdotto una barra di navigazione in basso seguendo le linee guida di Material Design 3. Questa barra di navigazione rende più facile per gli utenti accedere alle diverse sezioni dell’applicazione, come la chat, le chiamate, lo stato e le impostazioni, direttamente dalla parte inferiore dello schermo. Tuttavia, molti utenti si sono lamentati della rimozione dello scorrimento tra le schede, affermando che rendeva la navigazione meno intuitiva e fluida.

A seguito del feedback degli utenti, WhatsApp ha deciso di reintrodurre lo scorrimento tra le schede nell’aggiornamento 2.23.13.9, che è disponibile per alcuni fortunati beta tester dal Google Play Store. Con questa funzionalità, gli utenti possono scegliere se usare la barra di navigazione in basso o lo scorrimento tra le schede per spostarsi tra le diverse sezioni dell’applicazione. Questa funzionalità è probabilmente una concessione di WhatsApp alle preferenze degli utenti, anche se non è in linea con le linee guida di Material Design 3, che sconsigliano l’uso dello scorrimento tra le schede.

Un’altra novità introdotta nelle ultime beta di WhatsApp per Android riguarda i menu arrotondati. Si tratta di una modifica estetica che rende i menu dell’applicazione più armoniosi e coerenti con il design generale dell’interfaccia. I menu arrotondati sono stati avvistati per la prima volta nell’aggiornamento 2.23.13.4, ma sono disponibili solo per alcuni utenti selezionati. Per scoprire se si ha accesso a questa funzionalità, basta aprire un qualsiasi menu nell’applicazione e verificare se abbia gli angoli arrotondati o no.

I menu arrotondati sono parte dei miglioramenti che WhatsApp sta apportando all’interfaccia per adeguarla alle linee guida di Material Design 3, il nuovo linguaggio visivo proposto da Google per le applicazioni Android. Oltre ai menu arrotondati, WhatsApp ha già introdotto interruttori ridisegnati e pulsanti di azione mobili che seguono i principi di Material Design 3.

Con la beta WhatsApp per Android 2.23.13.10 arrivano invece le nuovi emoji e i miglioramenti all’interfaccia. Le nuovi emoji sono una delle funzionalità più attese dagli utenti di WhatsApp, che li usano quotidianamente per esprimere le proprie emozioni e reazioni. WhatsApp ha aggiunto 217 nuovi emoji nella beta 2.23.13.10, seguendo lo standard Unicode 14.0. Tra le nuovi emoji, ci sono quelli che rappresentano diverse sfumature di pelle, diverse espressioni facciali, diverse acconciature, diversi animali, diversi oggetti e diversi simboli. Per accedere alle nuovi emoji, basta aprire la tastiera emoji nell’applicazione e scegliere la categoria desiderata.

I miglioramenti all’interfaccia sono parte dei continui sforzi di WhatsApp per adeguare l’applicazione alle linee guida di Material Design 3, il nuovo linguaggio visivo proposto da Google per le applicazioni Android. WhatsApp ha apportato alcune modifiche alla barra di navigazione in basso, che permette agli utenti di accedere alle diverse sezioni dell’applicazione, come la chat, le chiamate, lo stato e le impostazioni. La barra di navigazione ora ha un aspetto più pulito e minimalista, con icone più grandi e senza testo. Inoltre, la barra di navigazione ora si adatta al colore del tema scelto dall’utente, creando un effetto più armonioso e personalizzato.