WhatsApp avvisa di una novità in arrivo, ovvero dell’app per tablet

WhatsApp è continuamente al lavoro per migliorare la propria messaggistica, basti pensare all’inoltro dei file con didascalia anche su iOS, e al varo ufficiale della funzione per messaggiare con se stessi: dopo la pausa per la festività americana del Ringraziamento, anche il canale beta per Android si è sbloccato, con una novità attesa.

All’epoca della beta 2.22.24.8 era emerso come WhatsApp si stesse dedicando a un banner d’avviso che avrebbe informato gli utenti della possibilità di usare questa messaggistica anche sui tablet. In seguito, con la beta 2.22.24.18 è avvenuto il roll-out del foglio di presentazione della novità in questione. Nelle scorse ore, nel Play Store è sbarcata, però, la nuova beta 2.22.25.8 che portato al roll-out l’avviso menzionato in precedenza, ma non solo.

Nell’installare e aprire la beta in oggetto, appare l’avviso in alto, nella scheda delle chat, che informa dell’opportunità d’usare WA pure sui tablet, con un collegamento, “per scoprirne di più“, che porta alla pagina di spiegazione della novità: in questa pagina, viene spiegato che occorre installare l’ultima versione di WhatsApp, o quella più recente, cercandola dal tablet nel Play Store. In seguito a tale passo, sul WhatsApp per tablet apparirà un codice QR che occorrerà scansionare dal proprio smartphone primario, per associare il proprio account alla nuova destinazione di WhatsApp, appunto il proprio tablet.

I leaker di WABetaInfo, che hanno pubblicizzato la novità sia tramite il loro account Twitter che sul proprio sito web, hanno messo in guardia, in merito a WhatsApp su tablet, spiegando che, data la natura beta della funzione, su WhatsApp per tablet potrebbero mancare funzionalità come gli elenchi di trasmissione, la condivisione live delle posizioni, e la condivisione di un nuovo aggiornamento di stato (in pratica, le “Storie” in salsa WhatsApp).

Inoltre, la novità appena resa nota, ovvero il banner di cui sopra, risulta essere visibile solo ad alcuni beta tester, anche se nei prossimi giorni sono attese ulteriori attivazioni che ne amplieranno senza dubbio la portata.