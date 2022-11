WhatsApp: in roll-out ufficiale la funzione per messaggiare con se stessi

Ascolta questo articolo

WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più popolare al mondo ma, ciò nonostante, ha sempre mancato di una funzione per consentire di inviare messaggi a se stessi, come invece possibile fare altrove. La lacuna è stata ufficialmente sanata, col roll-out appena confermato.

La rivale Slak ha la funzione “Jot Something Down“, che permette di inviare a se stessi delle note: Signal, una delle messaggistiche più sicure al mondo, ha la funzione “Note to Self” con la differenza che, in questo caso, per usare la funzione, si deve cercare la voce di contatto chiamata “Note to Self”, che non è posta in cima all’elenco dei contatti. Telegram, invece, assolve allo scopo, che mette a pronta disposizione note e promemoria, permettendo di aggiungere qualsiasi messaggio ai segnalibri: alla funzione si accede inizialmente dalle impostazioni su iOS o dal menu dell’hamburger su Android e, in seguito, sarà nella parte superiore della chat che si troveranno i messaggi salvati.

In WhatsApp, in precedenza, bisognava usare la funzione “Fai click per chattare“, usando l’url wa.me seguito dal numero di telefono completo, nel suo formato internazionale (es. https://wa.me/1XXXXXXXXXX). Diversamente, si poteva creare un gruppo con un altro utente, estrometterlo, e rimanere soli nel proprio gruppo. Onde consentire di saltare questi passaggi, da qualche tempo WhatsApp aveva preso a testare la funzione per messaggiare con se stessi che, nelle scorse ore, è partita come roll-out globale per le versioni stabili dell’app, su Android e iOS.

Per utilizzare la funzione, basta portarsi nell’elenco dei contatti e si noterà il proprio contatto in cima all’elenco: toccandolo, si aprirà una consueta schermata di chat, simile alle chat uno a uno a cui siamo abituati, e sarà possibile inviarsi note, liste di cose da fare, liste della spesa, promemoria, e documenti da tenere prontamente a disposizione. Ovviamente, nel caso di un elenco delle chat molo affollato, per evitare di perdere tempo e trovare subitola propria chat, sarà possibile pinnarla in alto.

Nel caso la funzione non risulti ancora disponibile al proprio account, la piattaforma ha assicurato che la stessa “raggiungerà tutti i suoi utenti Android e iPhone nelle prossime settimane“.