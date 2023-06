WhatsApp annuncia i canali e tante novità per iOS

Sempre impegnata nel rilasciare aggiornamenti, la popolare app di messaggistica WhatsApp ha annunciato l’inizio del rilascio della funzione dei canali e, in più, ha distribuito una nuova release per iOS, via App Store, con un notevole carico di migliorie.

Come anticipato, WhatsApp ha annunciato una nuova funzionalità chiamata canali, che permette agli utenti (per ora si Singapore e Colombia) di creare e gestire gruppi privati in cui solo l’amministratore può inviare messaggi. Questa funzionalità è simile ai canali di Telegram, ma con alcune differenze.

I canali di WhatsApp sono pensati per essere usati da organizzazioni, aziende, influencer e altri utenti che vogliono comunicare con il loro pubblico in modo efficace e sicuro. I canali sono privati, il che significa che solo gli utenti invitati possono accedervi e vedere i messaggi. Inoltre, i canali sono unidirezionali, il che significa che solo l’amministratore può inviare messaggi e gli altri utenti non possono rispondere o interagire. Per creare un canale, bisogna andare nella sezione Nuovo gruppo di WhatsApp e selezionare l’opzione Canale. Si può scegliere un nome, una foto e una descrizione per il canale, e poi invitare gli utenti tramite un link o un codice QR.

Gli utenti che si iscrivono al canale riceveranno una notifica ogni volta che l’amministratore invia un messaggio. I canali sono diversi dai gruppi normali di WhatsApp in diversi aspetti. Innanzitutto, i canali non hanno un limite di partecipanti, mentre i gruppi normali possono avere al massimo 256 membri. In secondo luogo, i canali non mostrano il numero di telefono degli utenti, ma solo il loro nome e la loro foto profilo. In terzo luogo, i canali non hanno la spunta blu che indica la lettura dei messaggi, ma solo la spunta grigia che indica l’invio.

WhatsApp ha dichiarato che i canali sono una funzionalità in fase di test e che sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. I canali saranno compatibili con le versioni Android e iOS di WhatsApp, ma non con la versione web o desktop.

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app per iOS, portando la versione al numero 23.11.76. Questo aggiornamento introduce alcune novità e miglioramenti. Il changelog riferisce dell’arrivo della companion mode (vista anche nella release 23.10.76 per iOS), della riproduzione in automatico delle GIF e della collocazione dei link alle chiamate nell’app del Calendario. Tuttavia, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto anche che tale aggiornamento distribuisce anche la novità che permette agli amministratori di menzionare, nel gruppo di annunci di una Community, un determinato sottogruppo per meglio evidenziarlo agli utenti.