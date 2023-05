WhatsApp: nuovi funzioni per Windows, companion mode (e altro) per iOS

La celebre messaggistica di WhatsApp, sempre alle prese con migliorie, ha rilasciato alcune novità alla sua nuova beta per Windows e distribuito anche una versione stabile per iOS colma di innovazioni.

La prima novità di WhatsApp di questa giornata riguarda iOS. In pratica WhatsApp ha distribuito la versione stabile 23.10.76 per iOS con un changelog assai ricco di funzioni rilasciate. Partendo da quelle meno importanti, arriva la possibilità di riprodurre in automatico le GIF senza doverle prima toccare. Inoltre, arriva la funzione per conservare alcuni messaggi altrimenti effimeri e destinati a scomparire: in più, è possibile aggiungere all’app Calendario di iOS, dalla scheda Chiamate di WhatsApp, un link alla chiamata. Risultano anche “aggiunti nuovi strumenti di sovrapposizione del testo per lo Stato, compresi font e colori dello sfondo aggiornati“.

Soprattutto, con la release 23.10.76 arriva la Companion mode pure per iOS. La modalità in questione permette di usare uno stesso account su più device, compreso un secondo smartphone, sempre col beneficio della crittografia end-to-end. Sino a poco tempo fa questa funzione beneficiava solo Android e, quindi, da un iPhone si poteva collegare il proprio account solo a device Android, Web, Windows o Mac, visto che se l’app era installata su un device Android non la si poteva collegare a un iPhone. Ora, con la nuova release tutto ciò è finalmente possibile: basta solo scansionare il codice QR dal dispositivo secondario attraverso l’apposita schermata sul dispositivo primario. Terminato questo step, si procederà in automatico alla sincronizzazione delle chat.

Anche la versione per Windows, a Marzo rinnovata per somigliare di più a quella mobile, anche nelle funzionalità e con i tempi di caricamento ridotti, è stata migliorata ed ora, nel Microsoft Store, è giunta alla beta 2.2320.1.0. Innanzitutto, non è più necessario modificare la lingua di sistema per usare WhatsApp in un’altra lingua: si può intervenire dalla voce delle impostazioni, nella sezione “Lingua“, per cambiare la lingua dell’app indipendentemente da quella usata nel sistema.

A volte capita di non terminare la composizione di un messaggio. Ora, per organizzare al meglio le chat senza perdere d’occhio i messaggi non ancora inviati, arriva con WhatsApp beta per Windows anche una funzione che permette di filtrare solo “le chat che contengono dei messaggi in bozza“.