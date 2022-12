WhatsApp: ancora al lavoro mantenere i messaggi che scompaiono

Ascolta questo articolo

Praticamente ogni giorno la nota messaggistica di WhatsApp riserva delle novità, o a suon di rilasci, o anche solo in tema di rumors, a testimonianza del continuo lavorio dei suoi programmatori per tenerla al passo, sia delle esigenze degli utenti, che delle innovazioni dei sempre più agguerriti concorrenti (come Telegram, che ha da poco erogato il maxi update 9.2).

Da diverso tempo, e precisamente dal 2020, WhatsApp consente i messaggi che scompaiono, o disappearing messages, in base a cui l’utente può impostare una data di scadenza per i suoi messaggi, scegliendo tra 24 ore, 7 o 90 giorni: con la release 2.22.15.2 beta per Android, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto come il team della piattaforma stesse adoperandosi per far sì che, pur in modalità “vanishing”, l’utente potesse conservare un messaggio reputato importante, che sarebbe rimasto anche dopo la scadenza, a meno che non si fosse proceduto a eliminarne la conservazione.

Con la release beta 2.23.1.11, reperibile sulla repository online di ApkMirror, o dal Play Store di Android dopo l’iscrizione alla pagina dei tester (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp), è emerso, via reverse engineering, che la funzione di mantenimento dei messaggi a scomparsa sta andando avanti nello sviluppo: nello specifico, risulta essere in preparazione l’avviso agli utenti secondo cui i messaggi che scompaiono supportano il mantenimento, in chat, dei messaggi (che si sia ritenuto importante conservare).

Inoltre, per fare chiarezza, WhatsApp avrebbe anche in animo di informare sul fatto che, di solito, i messaggi che scompaiono spariscono dopo la loro scadenza, tranne quando si decisa di conservarli, con la precisazione che è possibile, certo, annullare il mantenimento di un messaggio che scompare anche se, facendolo, lo si cancellerà in automatico per tutti e non vi sarà modo alcuno per recuperarlo.

Al momento, però, va ricordato come la funzione stessa per conservare i messaggi in vanishing mode sia ancora in preparazione e che, pur essendo in fase avanzata di sviluppo, verosimilmente non la si potrà apprezzare in concreto prima del 2023.