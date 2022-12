Telegram si aggiorna: non serve più la SIM per registrare l’account

Ascolta questo articolo

In una serie di comunicati, Pavel Durov, CEO e fondatore di Telegram, ha prospettato l’intenzione di dotare la piattaforma di una serie di strumenti “per scambiare e archiviare in modo sicuro criptovalute“, magari prendendo spunto da Fragment, la piattaforma di aste decentralizzata che Durov stesso ha contribuito a creare e che di recente ha venduto 50 milioni di dollari di nomi utente. Nel frattempo, però, Telegram ha festeggiato un importante traguardo raggiunto, e rilasciato il maxi aggiornamento 9.2.0.

Secondo quanto reso noto sempre da Pavel Durov, Telegram si è immessa in un percorso di sostenibilità finanziaria sia grazie all’abbonamento Premium (5.99 euro al mese), che ha ottenuto 1 milione di iscritti in appena 6 mesi dal suo varo, che tramite gli annunci pubblicitari non targettizzati inseriti nei “canali pubblici di chi usa l’app gratuitamente“.

Passando alle novità più concrete, Telegram ha rilasciato la versione 9.20 che porta in dote la classica valanga di novità. In ordine di importanza, la privacy raggiungerà nuove vette grazie alle prime due migliorie: in primis sarà possibile registrarsi un account anche senza usare una SIM, ma avvalendosi dei numeri anonimi offerti su Fragment (fragment.com/numbers) e gestiti via Blockchain. Volendo, poi, dal percorso Impostazioni / Privacy e sicurezza / Autoelimina i messaggi, sarà possibile impostare un timer automatico che eliminerà i messaggi in tutte le nuove chat.

Anche i topic, o argomenti sono stati attenzionati. Innanzitutto, arrivano nei gruppi con almeno 100 partecipanti che, di base, si apriranno con un layout bicolonna, di modo da avere un pronto accesso o all’elenco degli argomenti in discussione o alla chat. Ci saranno accorgimenti per agevolare nella navigazione tra gli argomenti, basti pensare ai colori più intensi per quelli già consultati.

Nei gruppi che abbiano per lo meno 200 iscritti, gli admin potranno innestare l’antispam aggressivo, con la premessa che potrebbe coinvolgere anche dei messaggi normali, con i falsi positivi segnalabili nelle azioni recenti. In favore di chi abbia celato a tutti il proprio telefono, o non abbia lo username, arriva la funzione dei QR temporanei. Questi codici permetteranno, anche senza conoscerne il numero di telefono, di aggiungere qualcuno come contatto.

Nelle chat arrivano poi inedite faccine interattive, e 10 nuovi set di emoji personalizzate. L’interfaccia per la memoria utilizzata migliorerà con un duplice scopo: sia l’agevolare nell’eliminare i media che occupano spazio, che evidenziare “lo spazio occupato da ciascuna chat“.