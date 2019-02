Virtuoso è l’app che ti premia per stare in forma

Virtuoso è un’app per smartphone che, al contrario di molte altre simili applicazioni per lo sport, non utilizza il rilevamento tramite GPS, e non registra direttamente alcuna attività, ma si basa su dati provenienti da Google Fit (se si ha Android) o dall’app Salute (nel caso di iOS).

Virtuoso si distingue in base ai due sistemi operativi principali, Android e IOS. Sul sistema operativo Android, Virtuoso si connette solo ed unicamente con Google Fit e, una volta scaricata l’applicazione, essa comincia a registrare passi, piuttosto che corsa o attività in bicicletta e calorie giornaliere. Invece, col sistema operativo iOS, Virtuoso si connette solo con l’app Salute, già integrata nel telefono, e tiene presente i dati relativi ad alcune settimane prima.

Una volta che avete scaricato e installato Virtuoso, l’applicazione si connette automaticamente con l’app Salute e comincia a registrare passi, e calorie giornaliere. Altro discorso vale per la modalità sport che comprende escursioni, corsa piuttosto che pattinaggio, o moltissime altre attività sportive. Per registrare tutti gli altri tipi di attività, dovrai scaricare e utilizzare una delle tante applicazioni per lo sport e fitness compatibili con Google Fit o l’app Salute.

Tra le più comuni, vi segnalo Strava, Runtastic, e Nike Running. Riassumendo, andate sul vostro app market di riferimento (App Store o Google Play), e cominciate a scaricare Virtuoso. Se avete iOS, collegatevi direttamente con l’app Salute mentre, se avete il sistema operativo Android, puntate a Google Fit. Poi, in entrambi i sistemi operativi, installate Runtastic o Strava.

Successivamente, registratevi con una mail e i vostri dati reali, ricordandovi di abilitare dal menu tutte le autorizzazioni per la condivisione dei dati tra la le vostre app. Questo sarà l’unico modo per far sì che le vostre app possano comunicare tra di loro e tracciare i vostri allenamenti generando crediti. Ci sono tanti livelli: si parte dal primo, per arrivare al decimo.

Questa app, a differenza di Movecoin, già trattata in precedenza, registra ogni piccolo spostamento, se avete in tasca lo smarthphone. Potete generare traffico utile anche facendo i lavori di casa mentre, se vi state allenando per una corsa o per un giro in bicicletta, dovete sempre ricordarvi di connettere Strava o Runtastic. I premi sono davvero tanti. Ci sono sconti di vari generi, e buoni Amazon che possono arrivare fino a 150 euro.