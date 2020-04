Twitter: avvistata su iOS e Android la funzione dei "Retweet citati"

Seguire una discussione di Twitter avvalendosi del più compatto display di uno smartphone non è mai stato particolarmente comodo, specie nel caso di post molto partecipati: la piattaforma del canarino azzurro ne è consapevole da tempo e, l’Aprile dello scorso anno, ha avviato il test dell’etichetta “autore” in cima agli interventi dell’autore del cinguettio, mentre lo scorso Febbraio è arrivata su iOS la strutturazione ramificata e semplificata delle discussioni.

In queste ore, a tali novità, secondo la nota leaker e programmatrice Jane Manchun Wong (@wongmjane), se ne sta aggiungendo su Android e iOS un’altra, “Retweet citati“, con lo stesso fine, ovvero aiutare a seguire le discussioni.

Ad oggi, è possibile citare un tweet, cioè retwittare, sia in modo classico, senza accludere alcunché di proprio a ciò che si va semplicemente a reinstradare nel proprio Feed, che includendo alla menzione un proprio commento: tuttavia, nel secondo caso, vedere che commenti una persona abbia associato a un retweet richiede una prassi non intuitiva e tortuosa, consistente nel tippare la voce “Retweet” per andare, poi, a controllare manualmente, volta per volta, i profili di tutti coloro che hanno ricondiviso un tweet, per vedere in quale caso sia presente anche in commento.

Con il nuovo layout in test attualmente in arrivo su Twitter mobile per Android e iOS (con una certa differenza da un OS mobile all’altro), forse in seguito a un aggiornamento da server remoto sull’ultima versione dell’app, i retweet verranno sostanzialmente riorganizzati attraverso due schede ben distinte, delle quali una deputata a contenere i tweet citati senza commenti, ed una dedicata a contenere quelli con i commenti.

Nel caso della scheda per i tweet citati con commento, le immagini circolanti in Rete mostrano che questi ultimi sono organizzati in modo da mostrare, in modo ordinato, i commenti accanto al tweet originale di riferimento.