Telegram: record di download, Reactions in arrivo, stop criptomoneta Gram

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Qualche fan di Telegram ha osservato come le Reactions non siano essenziali allo scopo di esprimersi, visto che è possibile usare in loro vece una comune emoji. Vero, ma una modalità espressiva in più non ha mai fatto male: anzi, può contribuire a disambiguare un messaggio. Per il resto, è un peccato che il progetto di Telegram sia stato stoppato, essendo questa piattaforma solitamente molto attenta alla privacy: a questo punto, bisognerà vedere se nell'impresa riuscirà Facebook con Libra.