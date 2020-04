Telegram: cancellazione dei messaggi senza limiti, canale ufficiale ministero Salute

Il principale rivale di WhatsApp, Telegram, di recente coinvolto in uno scandalo a luci rosse, ha appena avviato la distribuzione di una funzione, guarda caso volta ad aumentare la privacy dei suoi utenti e, nel contempo, comunicato l’ennesima novità in tema “coronavirus”.

La prima novità in ambito Telegram di quest’avvio di middle-week riguarda una funzione che la celebre app di Pavel Durov ha implementato da tempo, poi seguita anche da WhatsApp, rappresentata dalla cancellazione dei messaggi. Tale opzione, attuabile solo nelle conversazioni a due e non in quelle di gruppo, sino a poco tempo fa, era limitata alle ultime 48 ore. L’uso del passato è d’obbligo perché la grande T, con l’ultimo aggiornamento instradato sugli store di Android e iOS, ha appunto rimosso tale limite, in modo che non sia più necessario chiedersi quanto tempo sia passato dall’invio di un dato contenuto, magari imbarazzate, o semplicemente sbagliato, visto che, ora, la possibilità di cancellare quando spedito può essere attuata “sine die”.

Per far ricorso alla cancellazione “illimitata” dei messaggi privati in Telegram, la prassi da seguire è molto semplice, e richiede ben pochi step: è sufficiente selezionare un dato messaggio da una chat, tenerlo premuto a lungo sinché non compare il menu contestuale dal quale si potrà scegliere il comando “Elimina“. Tippato su quest’ultimo, si tratterà di scegliere se la rimozione riguarderà solo la propria chat, o anche quella dell’interlocutore, ed il gioco è fatto.

Come sempre, infatti, anche nel caso della nuova cancellazione dei messaggi in Telegram, il tutto funziona in modo bidirezionale, stante che quando cancellato viene rimosso tanto dalla chat del mittente quanto da quella del destinatario, col beneficio che quest’ultimo non verrà avvertito mediante la consueta notifica, invece in auge su WhatsApp.

Infine, una novità in tema Covid-19: Telegram, nelle scorse ore, ha confermato l’arrivo del canale ufficiale del ministero della Salute. Iscrivendosi allo stesso, gli utenti disporranno di informazioni sull’andamento dell’epidemia in Italia, col consueto bollettino della Protezione Civile su contagiati/guariti/morti, comprensivo di grafici divisi per regioni e provincie, e dettagli sulla situazione ospedaliera. Parimenti, mediante lo stesso canale si potranno consultare le prassi varate dal governo per arginare l’emergenza sanitaria, e consultare i vari numeri telefonici messi a disposizione col propagarsi del coronavirus.