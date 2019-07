Telegram annuncia la rivoluzione degli adesivi, con gli stickers animati

WhatsApp e Telegram si dividono i principali primati in fatto di messaggistica, con la prima app che detiene la palma di app più usata, e la seconda che si accontenta d’essere la più innovativa, come nel caso degli stickers che, introdotti nel lontano 2015 dal client di Pavel Durov, ora sono stati nuovamente rivoluzionati, pronti a far da apripista nel settore delle chat.

Dopo il maxi aggiornamento sulla privacy di Marzo, e quello di fine Giugno che ha introdotto le chat geolocalizzate, Telegram punta a creare un nuovo standard nella comunicazione chattistica partendo dall’effimera ma divertente funzionalità degli stickers, o adesivi, che – a partire dall’appena rilasciata versione 5.9, sono divenuti anche animati.

Il tutto è stato reso possibile ricorrendo al formato “.TGS” che, pur consentendo animazioni colorate e movimentate a 60 fotogrammi per secondo (FPS), ha permesso di contenere il peso dei nuovi adesivi nell’ordine di 20/30 KB, ovvero 6 volte meno di una GIF o di un’immagine standard, con conseguenti minori ricadute sulla batteria, lo storage consumato, e sul traffico dati richiesto. Insomma, una novità a “impatto zero”.

Per trovare i nuovi stickers animati, la prassi da seguire richiede pochi e semplici step: nello specifico, è sufficiente tippare l’icona dell’adesivo a destra del form d’inserimento testuale in basso in una chat ingaggiata, ed entrare nella sezione “Tendenza”: a quel punto, per scovare gli adesivi più pertinenti all’interno dei pacchetti attualmente introdotti (tra cui “The Foods” e “Melie the Cavy”), basterà digitare il simbolo di una data emoji (es. sorridente) in conseguenza del quale verranno anche elencati gli adesivi in tema.

Nel contempo, assieme al varo degli adesivi in questione, appunto animati, Telegram ha annunciato anche l’apertura della relativa piattaforma al pubblico contributo: chi volesse disegnare i propri adesivi animati, può farlo seguendo un’apposita guida (disponibile presso core.telegram.org/animated_stickers), e metterli a disposizione inviandoli al bot @stickers, preannunciati dal comando /newanimated.