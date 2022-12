Spotify: ufficiale l’hub di Capodanno con novità per i propostidi del nuovo anno

Ascolta questo articolo

Il celebre servizio di streaming audio Spotify, attualmente impegnato nel supportare il player audio di Android 13, ha annunciato tramite il suo blog una serie di iniziative per festeggiare il nuovo anno e coltivare al meglio i propri obiettivi per il 2023.

Nello specifico, il team della piattaforma svedese ha reso noto che lo scorso anno, per festeggiare Capodanno, sono state create 82.000 playlist tra Natale e il 31 Dicembre, più o meno metà delle quali sono state realizzate nella stessa notte tra il 31 Dicembre e il 1° Gennaio: in quell’occasione Spotify ha registrato un alto gradimento per i generi hip-hop, trap, pop, k-pop e indie pop, anche se la crescita di interesse maggiore è stata per generi quali cumbia, volksmusik, discofox,partyschlager e schlager.

Ravvisando una tale attenzione per la musica in questa fase dell’anno, Spotify ha pensato di presentare il proprio hub ufficiale di Capodanno, (open.spotify.com/genre/0JQ5DAqbMKFIcJ8h2w86fL) in cui le playlist mescolano classici e hit realizzate da artisti come N-Dubz, Charli XCX, Céline Dion, e Rita Ora. Grazie a playlist come “Party Hits”, “Get Turnt” e “Afro Party Anthems” sarà possibile accontentare chi desidera un’atmosfera allegra, mentre con raccolte come “Chillout Lounge”, “Chill Hits”, e “Comfort Zone” saranno accontentati coloro che desiderano trascorrere una serata di Capodanno in relax e tranquillità.

Ovviamente, promette Spotify, ve ne sarà per tutti i gusti, come dimostrato anche dalla presenza dei DJ mix di artisti del calibro di Benny Benassi, Hannah Laing e Tiësto.

Poche ore dopo, dal 1° Gennaio, anche se in questo caso mancano maggiori dettagli, Spotify ha promesso nella home dell’app la messa a disposizione di contenuti che gli aiuteranno a raggiungere e coltivare i propositi che ci si sarà fatti per il nuovo anno: verosimilmente si tratterà di musica per focalizzarsi sul lavoro, per rendere meglio negli allenamenti per chi desidera mettersi in forma (magari attingendo a una novità ora in sviluppo), o per meditare, per coloro che magari vorranno dare una direzione più spirituale e intimista all’anno appena iniziato.