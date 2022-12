Spotify: polemiche con Apple, supporto al player audio di Android 13

Ascolta questo articolo

La celebre applicazione di streaming audio Spotify, di nuovo in polemica con Apple, ha annunciato una piccola ma utile novità resasi possibile grazie ad Android 13.

Ormai sono in tanti i protagonisti della scena hi-tech che si stanno scagliando contro Apple, accusandola di favorire se stessa, a causa della tassa che impone per gli acquisti in-app agli sviluppatori di terze parti: nelle scorse ore, anche il CEO di Spotify, Daniel EK, è tornato sulla questione, dopo gli accenni già fatti in passato.

Come noto, Spotify si lamenta del fatto che la tassa del 30% (il primo anno, poi del 15% dal secondo) favorisca, nell’App Store, il servizio di streaming musicale Apple Music che, ovviamente, non deve tale gabella: su questi presupposti, nelle scorse ore, tramite il blog ufficiale della piattaforma e mediante alcuni tweet, Ek ha spiegato che Apple, nel darsi il vantaggio in questione, danneggia i consumatori, e soffoca l’innovazione.

Secondo l’executive di Spotify, di tale parere sarebbero anche la Casa Bianca e il Senato degli USA, con tentativi bipartisan di “introdurre una solida regolamentazione antitrust degli Stati Uniti“, senza contare le istituzioni europee, tanto che, dopo le indagini avviate nel 2020, la Commissione Europea avrebbe assunto, come orientamento iniziale, che “Apple violava il diritto europeo della concorrenza“. Purtroppo, prosegue Ek, ci si è spesso limitati al parlare di misure anti-trust in ambito hi-tech, facendo di concreto ben poco.

Anche altri colossi tecnologici sarebbero del parere che Apple si adoperi in pratiche anti-concorrenziali nel suo store, con riferimenti fatti ai tweet recenti di Elon Musk, a quelli del vicepresidente di Microsoft, Brad Smith, e a quelli del capo di Epic Games, Tim Sweeney.

Nel corso del suo “sfogo”, il CEO di Spotify, Daniel EK, ha poi sott’inteso una sorta di ostruzionismo da parte di Apple nei riguardi di Spotify, non solo ritardando e rifiutando ripetutamente gli aggiornamenti della piattaforma svedese, ma anche mostrandosi poco aperta al dialogo: l’esempio fatto è quello degli audiolibri, secondo cui, prima di arrivare alla soluzione, che impone una decina di passaggi per arrivare a comprare gli audiolibri su iOS, Apple avrebbe rifiutato diverse proposte di Spotify che, invero, avrebbero comunque consentito di rispettarne le regole.

Passando alle novità più concrete, Spotify, con la versione 8.7.92.155, rilasciata nel canale beta, ha introdotto il supporto al player audio di Android 13, che compare tirando giù la tendina delle notifiche. Secondo quanto configurato, lo stesso si presenta con un pulsante di stop che delicatamente diventa di play, la barra di riproduzione con onda, e i tasti per avanzare o retrocedere di una traccia. Nel caso dei podcast, i tasti riguardano l’aggiunta del contenuto alla libreria, la modifica della velocità di riproduzione, e l’avanzamento di 15 secondi. Spotify, nel contesto di tale player, ha implementato come azioni aggiuntive il cuore per apporre il like ai contenuti e la riproduzione casuale.