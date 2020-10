Spotify: trimestrale agrodolce, novità scovate per Car Thing e Alexa

Attualmente in polemica con Apple per l’abbonamento Apple One, giudicato dalla piattaforma svedese come “anti concorrenziale“, Spotify ha diramato i dati della sua ultima trimestrale, tra luci e ombre, senza che questo, a parere dei leakers, abbia fermato lo sviluppo di nuove funzionalità.

Secondo quanto diffuso dal CEO Daniel EK, nell’ultimo trimestre, Spotify ha raggiungo (fine Settembre) i 320 milioni di utenti attivi, con una crescita (+ 29%) – su base annua – superiore alle attese: ottime notizie anche per quanto riguarda gli utenti paganti, saliti annualmente del 27% (ora a 144 milioni), grazie al lancio della piattaforma nei Balcani e in Russia, e per i ricavi, cresciuti a 1.98 miliardi di euro (+ 14%, su base annua), anche grazie alla pubblicità (+41%, seppur non come preventivato, posto dei 200 milioni di euro di entrate pubblicitarie ne sono arrivati effettivamente “sol” 185).

Il verde, in questo caso dei profitti, è ancora lontano dai radar di Spotify che, quanto meno, ha ridotto sia le perdite operative (da 167 s 40 milioni di euro) che quelle nette (da 356 a 101 milioni di euro), con prospettive che le cose vadano meglio (2-2.2 miliardi di fatturato) nell’ultimo trimestre dell’anno in corso.

Passando alle novità alle quali Spotify sta lavorando, per poter vantare prospettive economiche migliori, lo scorso Gennaio emerse come il noto music streaming stesse sviluppando un prototipo di speaker domestico, noto come Home Thing. Nelle scorse ore, il lavoro di reverse engineering della leaker Jane Manchun Wong ha permesso di appurare come stia procedendo anche quello per lo speaker destinato alle auto, il Car Thing, che potrà contare su un’apposita opzione di configurazione in-app (“Set up your Car Thing”).

Sempre dallo stesso lavoro di teardown dell’app Spotify, è emerso come in futuro sarà possibile collegare, direttamente dall’app, Spotify ad Alexa, in modo da riprodurre “senza sforzo” i propri contenuti, tra playlist e musica, sugli smart speaker compatibili.