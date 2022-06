Spotify: ridisegnata su Windows on ARM, tante novità in quota podcast

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, la celeberrima piattaforma di streaming audio Spotify, appena sbarcata con una nuova app nativa anche su Windows on ARM, si è resa protagonista della cronaca hi-tech in molti casi per questioni legate ai podcast:

In particolare, la piattaforma di Daniel EK ha fatto molto parlare di sé in questi giorni innanzitutto per i podcast. Tra lunedì e martedì, un down durato 8 ore ha coinvolto i suoi podcast che, ospitati sulla piattaforma controllata (dall’Ottobre 2021, previo acquisto per 235 milioni di dollari) Megaphone, vengono poi distribuiti anche su Google Podcast ed Apple Podcast. Il problema (ormai risolto), che ha interessato le trasmissioni di importanti testate, come BuzzFeed, Vox, First Look Media, Politico, MTV, e Wall Street Journal, sembrerebbe essere dovuto al mancato rinnovo per tempo, con relativa scadenza, di un certificato SSL per la sicurezza.

L’altra grande novità relativa ai podcast di Spotify si è sostanziata nella messa a disposizione, per gli utenti indiani, del podcast Batman Unburyed (in hindi “Batman Ek Chakravyuh“) che, in forma di radio-dramma, si presenta come un viaggio psicologico, con tinte da thriller, nella mente di Bruce Wayne, con focus sui supercriminali arcinemici del “pipistrello umano”. Si parte dall’incontro col serial killer The Harvester, avvenuto quando Bruce Wayne lavorava come patologo al Gotham Hospital.

Grazie alla collaborazione con la società di produzione italiana Chora Media capitanata dall’ex direttore di Repubblica, Mario Calabresi, arriveranno su Spotify nuovi programmi in esclusiva, tra cui i già cominciati “La storia del mio nome” (5 episodi, già listati), “La libraia tascabile” (72 puntate, con la prima listata dal 21 Maggio), e “Sei Stanga?” (primo episodio caricato dal 23 Maggio), all’insegna di un approccio che mira a “riavvicinare all’informazione fasce di pubblico, come i giovani, che l’informazione non la leggono più“.

Infine, dal sito afferente alla community di Spotify arriva la comunicazione secondo cui è in disponibile al download (download.scdn.co/SpotifyBetaARM64.exe) la versione beta (1.1.86.857) di Spotify, totalmente riprogettata da zero, per funzionare sui dispositivi (es. Surface Pro X) con architettura ARM64 animati da Windows 10 o Windows 11.