Spotify: record su Android, novità per la condivisione dei contenuti

Dopo le polemiche suscitate per le rimodulazioni tariffarie, e per i compensi concessi agli artisti in misura minore di quanto non faccia Apple Music, Spotify ha trascorso anche dei momenti positivi, avendo superato su Android il traguardo del miliardo di installazioni (nel 2019 erano 500 milioni), pur non essendo pre-installata sui device del robottino verde. Per gratificare ancor di più la propria base di utenti, ed anzi ampliarla, la piattaforma svedese di verde vestita ha annunciato, sia per Android che per iOS, un trittico di novità volte a semplificare il modo in cui si condividono canzoni e podcast.

Nel post condiviso dal team del CEO Daniel Ek, Spotify ha reso nota la distribuzione, mediante la nuova versione dell’app mobile scaricabile dal Play Store e dall’App Store, di una nuova interfaccia dedicata alla condivisione sui device mobili, con l’inclusione di un’anteprima, in fatto di layout, che permetterà di comprendere come apparirà il contenuto scelto, una volta condiviso nelle Storie più popolari (Snapchat, Instagram, Facebook).

Oltre alla novità in questione, sempre in tema condivisorio, Spotify ha ufficializzato lo sdoganamento dei Canvas (prime relegati alle Storie di Instagram), che in sostanza traducono un contenuto in una scheda video-art più idonea al contesto dei social, anche verso le Storie di Snapchat e (solo più avanti) di Facebook.

Infine, dulcis in fundo, la novità più importante messa in campo da Spotify nell’ambito della condivisione / esportazione dei propri contenuti riguarda la funzione battezzata come “Ascolta questa parte“: quest’ultima, come eloquentemente già rappresentato dalla sua denominazione, permetterà ad un utente di condividere un punto preciso del contenuto scelto, di modo che i follower o gli amici destinatari della condivisione non debbano ricorrere alla barra d’avanzamento per trovare la parte cui allude il mittente.

Per avvalersi di questa funzionalità in oggetto, l’iter da seguire è molto breve, e prevede che l’utente faccia ricorso al pulsante “Condividi” e, in seguito all’opzione “passa alla condivisione” che, per l’appunto, gli permetterà di selezionare la parte precisa di ciò che si è inteso condividere.