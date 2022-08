Spotify: promo e test risposte vocali alle playlist

Ascolta questo articolo

Sono giorni di grandi cambiamenti per Spotify, con il noto streaming svedese che di recente ha già varato una Home con un feed separato per la musica e uno per gli spettacoli e i podcast: a tale novità se ne sono aggiunte due, tra cui un test e un’iniziativa promozionale.

Partendo dall’esperimento, un utente vietnamita ha segnalato, sulla piattaforma sociale di condivisione Reddit, l’esistenza di un test in quota Spotify che permetterebbe di rispondere a una playlist registrando una reazione “vocale”: nella fattispecie, all’entrata nell’app, l’utente che ha segnalato il test si è ritrovato una notifica che invita a condividere i propri pensieri su una playlist registrando un “episodio“, con annesso pulsante di registrazione.

Tale pulsante, presente sotto le playlist in forma di microfono con il segno più dei nuovi contenuti, se tippato, permette di registrare una risposta vocale, potendola anche stoppare e riprendere, tagliare e, se del caso, pure arricchirla con tag e sottofondi musicali. Il tutto, una volta concluso, prenderà la forma dell’episodio di un podcast, al cui interno sarà anche possibile allegare – quale riferimento – il collegamento / url alla playlist originale.

Interpellata da The Verge, Spotify, che poi si è rifiutato di fornire nuovi elementi di riflessione, e che comunque come noto sta già testando da qualche tempo la registrazione e pubblicazione di podcast dall’interno della piattaforma standard, ha ammesso l’esistenza del test, relativo alla creazione in-app di contenuti audio, con un numero limitato di utenti.

Infine, la seconda novità, segnalata ancora una volta da The Verge. La nota testata online ha evidenziato come sia partita una promo, valida sino all’11 Settembre, che regala agli utenti (anche studenti) 3 mesi di Spotify Premium, purché non vi siano mai stati iscritti: diversamente, avendo chiuso l’abbonamento prima del 15 Luglio, si potrà sottoscriverlo con i primi 3 mesi scontati a 9.99 dollari. Da segnalare che, per le famiglie e i nuovi abbonati, la promo riguardante invece Spotify Duo prevede il regalo solo di un mese d’abbonamento gratuito.