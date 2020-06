Spotify: playlist Summer Rewind, supporto Alexa account free, codici promo su podcast

La piattaforma regina nel music streaming, Spotify, da poco sbarcata su Now TV ed al centro di rumors in merito all’eventuale integrazione dei video musicali, ha appena messo a disposizione una gradita playlist estiva e, ora, può essere adoperata via Alexa sugli Amazon Echo anche a favore degli utenti free.

La prima novità di questo breve recap a tema Spotify riguarda gli effetti di un accordo stipulato tra la piattaforma di music streaming con base a Stoccolma e il colosso dell’e-commerce Amazon: a seguito dello stesso, seguendo quanto era già possibile fare con Amazon Music Free (da Novembre nello UK e negli USA, da Aprile in Italia), sarà possibile chiedere ad Alexa, sugli smart speaker della serie Amazon Echo, di riprodurre una data canzone, tratta dalla versione free di Spotify.

Come facile intuire, ciò permetterà, “hands-free”, con i soli comandi vocali (“Alexa riproduci All Apologies dei Nirvana”), di riprodurre la propria musica preferita, pur non disponendo di un abbonamento presso la grande S, col compromesso per cui, tra una traccia e l’altra, capiterà di dover ascoltare qualche annuncio pubblicitario (come alla radio, insomma).

Più sul versante contenutistico, un’altra novità rilasciata da Spotify consiste nella messa a disposizione, come già avvenuto nel 2017, della playlist “Summer Rewind”, formata dalle canzoni più ascoltate dall’utente nelle passate estati: secondo quanto reso noto, la nuova playlist è a disposizione di tutti, gratuitamente, su piattaforma iOS e Android, con l’unica condizione rappresentata dall’aver ascoltato le canzoni tra le estati del 2016 e del 2019, range temporale usato dagli algoritmi della piattaforma per popolare Summer Rewind.

Non mancano i test, in quel di Spotify. Nell’ambito del progetto “Streaming Ad Insert” (SAI), nato lo scorso Gennaio con lo scopo di proporre, live durante l’ascolto di un contenuto, degli annunci targettizzati a seconda dell’utente, Spotify ha avviato un test che permette ai broadcaster, nel mentre caricano un podcast, di includervi un link, poi pubblicato nella pagina del contenuto, che rimanda a una specifica promozione, es. un codice promo per l’acquisto di un oggetto. Al momento, la sperimentazione che permette di distribuire codici promo tramite i podcast di Spotify è ancora poco diffusa, praticamente limitata solo a un podcast americano e a uno tedesco.