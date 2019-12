Eco Input Portable Smart Speaker Edition: da Amazon lo smart speaker portable con Alexa

Assecondando precise richieste provenienti dagli utenti indiani, Amazon ha presentato in loco un nuovo dispositivo della gamma Echo, l’eloquente Echo Input Portable Smart Speaker Edition che, nello specifico, risponde alla necessità di un prodotto che, oltre a essere smart, fosse anche portable (indoor e outdoor).

Echo Input Portable Smart Speaker Edition scende in campo con la classica forma di tanti altri smart speaker: il tettuccio ospita il tasto per attivare/disattivare il microfono, un tasto d’azione personalizzabile, e un LED blu per lo stato mentre, frontalmente, è presente un listello inclusivo dei 4 LED di carica residua, del pulsante centrale d’accensione, e dei tasti laterali per la regolazione del volume.

Fondamentalmente, condivide le specifiche hardware del minuscolo Echo Input, una sorta di Chromecast amazoniano, alimentato dalla presa di casa e concepito per smartizzare, via Bluetooth o jack da 3.5 mm, il proprio speaker o altoparlante tradizionale.

Rispetto a quest’ultimo, però, il nuovo Echo Input Portable Smart Speaker Edition guadagna una batteria da 4.800 mAh, caricabile dalla porticina microUSB Type-C sul retro che, a conti fatti, offre 11 ore di autonomia in stand-by, tradotte in una decina d’ore di ascolto musicale, ottenuto dopo aver associato il dispositivo al telefono via Bluetooth, o averlo connesso al Wi-Fi (dual band) domestico, grazie a servizi di music streaming di grido internazionale (Apple Music, Amazon Prime Music) o di respiro locale (Hungama Music, Gaana, JioSaavn). Dimensioni (72 x 102 x 102 mm) e peso (inferiore ai 500 grammi) ne permettono l’uso anche outdoor, e non solo lo spostamento di stanza in stanza.

Confermato l’uso di Alexa, capace di ascoltare l’utente anche dall’altro capo di un locale ampio, grazie ad un array di 4 microfoni a lunga gittata, un’altra novità dell’Echo Input Portable Smart Speaker Edition consiste nell’essere uno speaker vero e proprio: dietro il rivestimento esterno in tessuto industriale, infatti, è presente un altoparlante omnidirezionale di poco più piccolo (1.5 vs 1.6 pollici) di quello in auge presso l’Echo Dot.

Attualmente, l’Eco Input Portable Smart Speaker Edition è pre-ordinabile in India, nella sola colorazione nera, al prezzo di 4.999 rupie (ovvero di pressappoco 63 euro), con le prime spedizioni schedulizzate a partire dal 18 Dicembre prossimo e l’eventualità che, in caso di successo, venga poi portato anche su altri mercati.