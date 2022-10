Spotify: nuova UI su desktop, installazione coatta su Windows e serie tv su Netflix

Ascolta questo articolo

Spotify, il noto streaming svedese, ha appena distribuito una nuova esperienza d’uso per la sua versione desktop: nel frattempo, la piattaforma, protagonista di una serie tv romanzata su Netflix, risulta coinvolta in un curioso fenomeno di installazione coatta su Windows 10 e 11.

La prima notizia relativa a Spotify arriva dal leaker Chris Messina che, sul suo account Twitter (@crismessina), ha riferito di una novità che riguarda la versione desktop del noto streaming, che starebbe ricevendo, secondo le schermate condivise, una nuova esperienza d’uso: nello specifico, i componenti dell’interfaccia appaiono racchiusi in rettangoli con angoli leggermente arrotondati, mentre in alto appaiono in zona centrale Home e il pillolotto di Cerca (funzioni prima presenti nell’elenco di sinistra), con il profilo che si palesa in alto a destra dopo il login.

A seguito di questo restyling, che sembra già ampiamente diffuso, il menu di sinistra si compone ora delle rimanenti voci La tua libreria, Crea playlist, Brani piaciuti, I tuoi episodi (che, forse, potrebbe ospitare gli audiolibri). Ancora, tra le novità emerse, le attività degli amici possono essere attivate o meno rivolgendosi ai controlli in basso sulla destra mentre, in relazione ai podcast, gli sponsor inline hanno una maggior visibilità, e vengono ora spostati sopra i controlli di riproduzione la data e l’indicatore per l’avanzamento della riproduzione.

La seconda notizia arriva invece dalle segnalazioni lasciate sul Microsoft Store e su Reddit. Secondo quanto emerso, pare che molti utenti si siano ritrovati installata l’app di Spotify su Windows 10 o 11 senza alcun avviso, con la stessa che si avvia a ogni boot di sistema, rallentandolo. Al momento non è chiaro se si tratti di un bug o di una scelta consapevole posto che, nell’usare il Microsoft Store, si concede di fatto a Microsoft l’accesso al sistema in ragion del quale può installare o rimuovere (magari per problemi di sicurezza) le app sul computer: in ogni caso, l’app di Spotify rimane facilmente disinstallabile.

Infine, dal 13 Ottobre, andrà in onda su Netflix la serie su Spotify, intitolata The Playlist. In sostanza, come da trailer appena diffuso, si tratterà di una serie tv che porrà risalto sulla figura del CEO Daniel EK, impegnato a fronteggiare lo scetticismo delle etichette discografiche troppo attaccate a un modello di distribuzione tradizionale.