Spotify: fine boicottaggio anti Rogan, al via playlist estive e per Stranger Things

Ascolta questo articolo

La celebre piattaforma di streaming audio Spotify, che ha appena beneficiato della fine del boicottaggio da parte dei musicisti amici di Neil Young, ha annunciato diverse novità a tema playlist, tra cui alcune raccolte per l’estate e una dedicata a una nota serie televisiva, di cui è appena andata in onda la quarta stagione.

La prima novità in quota Spotify di quest’avvio di settimana si è tradotta in un ri-arricchimento del bouquet di brani del noto streaming. Lo scorso Gennaio, in polemica con il podcast negazionista Joe Rogan Experience, il musicista Neil Young aveva imposto un ultimatum, chiedendo alla piattaforma di sospendere la trasmissione in questione, visto che, diversamente, come poi avvenne, avrebbe ritirato la sua libreria musicale da Spotify.

A tale protesta si sono poi aggiunti altri musicisti, tra cui Joni Mitchell, e vari amici di Young Stesso, tra cui David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash che nei seventies, proprio con Young, diedero vita a un seguitissimo gruppo folk. Nelle scorse ore, gli amici di Neil Young hanno comunicato il loro ritorno su Spotify, con Graham Nash che ha motivato la decisione con il mea culpa fatto dallo streaming service, mediante un’apposita piattaforma informativa e a suon di podcast (all’epoca, Daniek EK, CEO di Spotify, anticipò anche l’arrivo di apposite etichette di allerta prima dei podcast che trattavano temi legati alla pandemia). La prima mossa post ritorno dei tre artisti menzionati in precedenza denoterà comunque la loro costante attenzione al tema, visto che doneranno il primo mese d’incassi a varie organizzazioni, non precisate, che si occupano del Covid-19.

Ancora in tema di contenuti, Spotify ha annunciato varie playlist estive. Si parte con “Estate 2022“, inclusiva di vari tormentoni italiani, di artisti come Fedez/Tananai/Mara Sattei (LA DOLCE VITA), Jovanotti e Sixpm (I love you baby) Rocco Hunt/Elettra Lamborghini/Lola Indigo (Caramello), Boomdabash e Annalisa (Tropicana), Elodie (Tribale), senza dimenticare i ritornelli di star internazionali, come Jax Jones/MNEK (Where Did You Go), Harry Style (As It Was), etc. A tale playlist, ne sono state aggiunte anche altre: “Songs of Summer” raccoglie le hit globali più famose, di vari stili e genrri (es. I Like You – A Happier Song di Post Malone e Doja Cat’s, Big Energy di Latto), “Sapore di Sale” ricorderà le canzoni che si ascoltavano sulle spiagge nostrane tra gli anni ’50 e ’60, “Estate: i Classici del Passato” rievocherà le hit globali e italiane che si sono affermate nelle altre estati, “Estate Italiana” farà lo stesso, aggiungendovi anche le hit attuali, soffermandosi sul Bel Paese, “pov: la tua estate è un film” mira a essere la colonna sonora della nostra estate, mentre “Estate Chill” proporrà canzoni per rilassarsi.

Ancora in tema di contenuti, in accordo con Netflix, è stata messa a disposizione la “Upside Down Playlist”, una raccolta personalizzata contenenti le 50 canzoni mediamente più ascoltate dal detentore del profilo, con la prima traccia che avrà l’incarico (in qualità di “brano scudo”), come nella quarta stagione della serie “Stranger Things”, di salvare l’utente dalle grinfie del cattivo di turno, Vecna, che si introduce nella mente delle sue vittime per ucciderle.