Snapchat: ufficiali la Cartoon Lens e i Bitmoji vestiti da Levi’s

Una delle app più popolari, quanto a image sharing, resta senz’altro Snapchat che, co-fondata nel 2011 da Evan Spiegel, si distingue per i messaggi effimeri, per le Storie (mutuate anche da Instagram), e per i filtri AR, introdotti pressappoco un lustro fa, e capaci di trasformare realisticamente le fattezze degli utenti, grazie al machine learning usato dall’intelligenza artificiale.

Proprio tra i filtri AR, o Lens per usare un gergo interno all’app, Snap Inc ha introdotto quello denominato “Cartoon“, che permette, un po’ come quello Anime, di trasformare il proprio volto, o quello di un’altra persona attinta nella propria galleria, in un cartone animato, con fattezze però restituite realisticamente, in modo che i tratti salienti, come per esempio il colore dei capelli o degli occhi, siano conservati anche nella nuova veste.

Aggiornata l’app per farsi trovare pronti, essendo stato annunciato il roll-out globale in corso della novità in questione, è possibile avvalersene avviando la fotocamera in-app e cercando l’apposito filtro dal carosello delle Lens, accessibile dall’icona dello smiley. Diversamente, nel caso non lo si trovasse, è possibile cercarlo manualmente in Esplora, digitando Cartoon, oppure reperire in Rete il relativo Snapcode QR condiviso (che permette di “sbloccarlo per 48 ore“).

Acquistata nel 2016 Bitstrips, Snap Inc ne ha integrato i Bitmoji all’interno dell’app Snapchat come avatar dell’utente, con annessa facoltà di variarne l’outfit: nell’ambito di questa possibilità, per celebrare gli oltre 150 anni di storia del marchio Levi Strauss, è stata varata una collaborazione che, tradottasi nella collezione “Levi’s x Bitmoji”, per tutte le festività permetterà di vestire il proprio omologo Bitmoji secondo i capi più iconici del marchio californiano del jeanswear, potendo scegliere tra le giacche Sherpa o Trucker, i jeans 501 Original Fit, e le t-shirt Western Shirts.

In questo caso, la routine da seguire per impiegare la nuova possibilità creativa di Snapchat prevede che l’utente tocchi l’icona del proprio profilo in alto a sinistra e che, in seguito, si sottoponga all’Avatar designer nell’ambito della sezione “Cambia outfit”.